Eintracht Frankfurt vs. West Ham United: Die Europa League heute im LIVE-TICKER - 1:0

Im Halbfinale der Europa League stehen die Rückspiele an. Eintracht Frankfurt trifft dort auf den englischen Vertreter West Ham United.

Die Hessen gehen mit einem 2:1-Sieg aus dem Hinspiel in die Partie, dem Bundesligist würde also ein Remis reichen, um den Einzug ins Endspiel perfekt zu machen. Geht die SGE den letzten Schritt nach Sevilla?

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United: GOAL begleitet die Partie im LIVE-TICKER! In einem separaten Artikel auf unserer Seite könnt Ihr Euch zudem informieren, wer die Partie heute im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United: Die Europa League heute im LIVE-TICKER

Eintracht Frankfurt - West Ham 1:0 Tore 1:0 Borre (26.) Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Tuta, Hinteregger (8. Traore), N'Dicka - Knauff, Rode, Sow, Kostic - Hauge Borre, Kamada Aufstellung West Ham Areola - Coufal, Dawson, Zouma, Cresswell - Soucek, Rice, Fornals - Bowen, Antonio, Lanzini (22. Johnson)

45.+5. | Applaus von den Eintracht-Fans von den Rängen: Ihre Mannschaft führt gegen West Ham United mit 1:0 und liegt auf Endspiel-Kurs.

45.+3. | Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit noch eine Gelbe Karte: Declan Rice foult im Mittelfeld Kamada zu hart.

45.+1. | Vier Minuten Nachspielzeit gibt es - wegen der Hinteregger-Verletzung und der Roten Karte für Cresswell inklusive VAR-Entscheidung geht das so in Ordnung.

44. | Infolge des Standards fällt um ein Haar der Ausgleich: Der Ball fliegt von rechts halbhoch in den Strafraum und findet seinen Weg in den Fünfer. Nur mit Glück gelingt es der Eintracht-Abwehr, die Kugel noch vor dem Überschreiten der Linie wegzuschlagen.

43. | Evan Ndicka grätscht Antonio auf der linken Defensivseit hart ab. Das gibt zu Recht die Gelbe Karte für ihn und einen Freistoß für die Gäste.

41. | Jetzt brechen die letzten fünf Minuten des ersten Abschnitts an.

39. | West Ham geht mit dem Pressing gegen den Frankfurter Spielaufbau ein hohes Risiko - aber was bleibt der Mannschaft von Trainer David Moyes anderes übrig?

37. | Die Partie wurde zwar durch das Cresswell-Foul und die anschließende Rote Karte gegen den West-Ham-Verteidiger entscheidend beeinflusst, insgesamt ist es aber ein wirklich faires Spiel bisher mit noch nicht einmal einer Handvoll Fouls insgesamt.

35. | Zehn Minuten sind es noch bis zur Pause. 2:2-Abschlüsse sind in der Torschuss-Bilanz verzeichnet. Doch die Partie ist nicht ausgeglichen. Frankfurt bestimmt das Tempo und hat knapp 60 Prozent Ballbesitz. Auch bei den Zweikämpfen haben die Glasner-Schützlinge häufiger das bessere Ende für sich.

33. | Die Gesichter auf der Eintracht-Bank und bei den Verantwortlichen des Klubs auf der Tribüne sind angespannt und entspannt gleichermaßen - so jedenfalls wirkt es. Der Zwei-Tore-Vorsprung in der Addition gibt eine gewisse Sicherheit, aber natürlich ist der Einzug ins Finale noch nicht in trockenen Tüchern. Ein zweiter Treffer in diesem Spiel würde sicher einiges erleichtern ...

31. | Das war bisher noch gar nicht zu sehen: West Ham greift an und kommt zum Abschluss. Erst wird ein Rice-Schuss geblockt, dann köpft Soucek nach einer Johnson-Flanke aus dem Zentrum der Box am Kasten von Trapp vorbei.

30. | Spielerisch war die erste halbe Stunde in Frankfurt kein Spektakel, aber seit der Roten Karte gegen Cresswell bestimmt die Eintracht das Geschehen klar.

28. | Schlechte Kunde aus deutscher Fußballsicht aus Schottland: Die Rangers führen in Glasgow nun mit 2:0 gegen RB Leipzig.

27. | Frankfurt liegt in der Addition aus Hin- und Rückspiel 3:1 vorne und hat zudem einen Mann mehr auf dem Platz. Es riecht zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr stark nach Finaleinzug bei den Hessen. Die Stimmung auf den Rängen ist entsprechend ausgelassen.

26. | Toooor! EINTRACHT FRANKFURT - West Ham United 1:0. Die Gastgeber nutzen ihre Überzahl eiskalt aus. Erst spielen sich die Frankfurter den Ball im Mittelfeld zu und lassen den Gegner laufen. Dann kommt der öffnende Pass auf die rechte Seite in die Tiefe auf Ansgar Knauff. Der Flügelspieler zieht tief an die Torauslinie und legt die Kugel dann mit Übersicht ins Zentrum. Rafael Borre hat aus neun Metern keine Mühe beim Verwandeln nach unten links.

23. | In Glasgow führen die Rangers gegen RB Leipzig jetzt mit 1:0. Die Hinspiel-Niederlage haben die Schotten zumindest für den Moment damit ausgeglichen.

22. | Bei den Gästen kommt nun für den Offensivspieler Manuel Lanzini der Defensivakteur Ben Johnson aufs Feld. Die Gäste wollen in Unterzahl hre Abwehr stärken.

22. | Auf den Rängen wird weiter Pyrotechnik abgefackelt. Die Eintracht-Fans tun ihrer Mannschaft und dem Verein damit sicher keinen Gefallen. Die UEFA wird sich bestimmt im Anschluss an die Partie melden ...

20. | Wie gehen die Gäste mit dem Platzverweis um - und wie die Hessen? West Ham muss weiter nach vorne spielen, um das 1:2 aus dem Hinspiel aufzuholen. Für die Frankfurter müssten sich nun Räume zum Kontern bieten.

20. | Den folgenden Freistoß drischt Kostic aus etwa 19 Metern flach aus zentraler Position ganz knapp rechts am Tor vorbei. Das war er also, der erste Abschluss in diesem Spiel.

19. | Nach einem langen Ball in die Spitze der Eintracht foult Aaron Cresswell den Frankfurter Stürmer Hauge an der Strafraumgrenze - er zieht ihn zu Boden. Es gibt zunächst Gelb dann meldet sich aber der VAR. Schiri Gil Manzano schaut sich die Szene am Monitor an und entscheidet dann um: Rot für eine Notbremse.

17. | Frankfurt versucht wieder den Aufbau aus der eigenen Abwehr - und wird dabei gepresst.

15. | Die erste Viertelstunde ist rum - und das Warten auf den ersten Abschluss oder Abschlussversuch geht weiter. Die Nervosität bei Frankfurt und West Ham ist nicht zu übersehen. Es wird viel Fußball gearbeitet und wenig gespielt.

13. | Die Glasner-Elf versucht nach der Hinteregger-Auswechslung jetzt über ein Plus beim Ballbesitz Ruhe ins Spiel zu bringen und auch Struktur in den eigenen Aufbau.

12. | Sowohl die Eintracht als auch West Ham pressen aggressiv gegen den Aufbau des Gegners. Das zeigt Wirkung. Bisher haben die Defensivformationen auf beiden Seiten klar die Oberhand. Offensiv kommt kaum etwas zustande. Lange Bälle führen nicht zum Erfolg.

10. | Frankfurt spielt auf der linken Seite seine erste Ecke kurz aus. Eine Chance erspielen sich die Hessen auf diese Weise nicht.

9. | Durch die Verletzung von Hinteregger und den jetzt vollzogenen Wechsel ist im Spiel noch gar nicht so etwas wie ein Rhythmus aufgekommen. Bei Mannschaften suchen noch ihre Balance zwischen Abwehr und Angriff. Viel Risiko wird noch nicht gezeigt.

8. | Jetzt also der Wechsel: Für Hinteregger geht es nicht weiter, Almamy Toure übernimmt die freigewordene Position in der Abwehrreihe.

6. | Die Partie läuft wieder, Hinteregger wird außerhalb des Spielfelds behandelt.

4. | Das ist bitter: Hinteregger sitzt angeschlagen auf dem Rasen. Er deutet an, dass es nicht weitergeht bei ihm. Offenbar hat er Schmerzen am hinteren Oberschenkel.

2. | Die erste Ecke der Partie gibt es für die Gäste, aber Frankfurt erobert bei dem Standard den Ball im Zentrum des Strafraums.

1. | Die Partie läuft jetzt - mit toller Atmosphäre auf den Rängen.

vor Beginn | Die äußeren Bedingungen für die Partie heute Abend sind nahezu perfekt: Das Stadion ist selbstverständlich ausverkauft. Der Himmel in Frankfurt ist wechselnd bewölkt bei Temperaturen von etwa 18 Grad Celsius.

vor Beginn | Das Team der Unparteiischen kommt aus Spanien. Schiedsrichter ist Jesus Gil Manzano, als VAR schaut Alejandro Jose Hernandez Hernandez genau auf die Monitore.

vor Beginn | Während die Eintracht 1980 den Europa-League-Vorgänger-Wettbewerb UEFA-Cup im Finale mit Hin- und Rückspiel gegen Borussia Mönchengladbach gewann, liegt der größte internationale Erfolg von West Ham noch sehr viel länger zurück: 1965 gewannen die Hammers den früher ausgespielten Europapokal der Pokalsieger im Endspiel gegen 1860 München.

vor Beginn | Zuletzt hatte Frankfurt vor drei Jahren die Chance auf den Einzug ins Europa-League-Finale, damals aber kam das Aus im Semifinal-Rückspiel beim FC Chelsea unglücklich im Elfmeterschießen.

vor Beginn | Den Gastgebern käme wohl ein Start wie vor einer Woche sehr gelegen: Schon nach rund 50 Sekunden erzielte Knauff das 1:0. Nach Antonios Ausgleich (21.) ging es mit einem 1:1 in die Pause, bald nach dem Seitenwechsel (54.) traf dann Kamada zur erneuten SGE-Führung und damit auch zum Endstand.

vor Beginn | Unterschätzen wird der Bundesligist seine Gäste aus London also nicht. Und die Eintracht zeigt sich zudem sehr selbstbewusst: Man wolle von Beginn an auf Sieg spielen und keinesfalls versuchen, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Weil die Auswärtstorregel ja nicht mehr gilt, reicht West Ham ein Sieg mit einem Tor mehr, um zumindest die Verlängerung zu erreichen.

vor Beginn | Was einfach klingt, ist natürlich in der Realität umso schwieriger. Die Engländer haben im Vorfeld der Partie klargemacht, dass sie sich weiter große Chancen auf den Finaleinzug ausrechnen. Trainer David Moyes hat vor einer Woche mehrere Phasen seines Teams gesehen, in denen man die Eintracht stark unter Druck setzte. Alu-Treffer verhinderten zudem weitere Tore von West Ham.

vor Beginn | Viele Worte muss man vor der entscheidenden Partie um den Einzug ins Finale am 18. Mai in Sevilla eigentlich nicht machen: Die Frankfurter gehen mit dem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel auf den Platz. Ein Unentschieden reicht ihnen also, um zum ersten Mal nach 1980 wieder in ein Endspiel eines UEFA-Wettbewerbs einzuziehen.

vor Beginn | Die Engländer müssen heute Ben Johnson ersetzen, für den es verletzungsbedingt nicht für einen Kaderplatz gereicht hat. Coufal übernimmt dessen Position hinten rechts. Weiteren Grund für Veränderungen sieht Trainer David Moyes nach dem Hinspiel vor einer Woche nicht. Auch er hatte am vergangenen Wochenende einigen Akteuren eine Pause gegönnt.

vor Beginn | Die Hessen müssen heute Abend auf Jesper Lindström wegen einer Muskelverletzung verzichten, für ihn kommt Jens Petter Hauge im Dreier-Angriff zum Zug. Im Vergleich zum Hinspiel ist das die einzige Veränderung im Glasner-Team. Hauge hatte auch in der Liga am vergangenen Wochenende beim 0:2 in Leverkusen gespielt, die meisten anderen der heutigen Startelf-Spieler waren da geschont worden. Nur Kostic, Ndicka, Tuta und Keeper Trapp standen ebenfalls von Beginn an auf dem Feld.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Halbfinal-Rückspiel der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United.

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Aufstellung Eintracht Frankfurt:

Trapp - Tuta, Hinteregger, N'Dicka - Knauff, Rode, Sow, Kostic - Hauge Borre, Kamada

Aufstellung West Ham:

Areola - Coufal, Dawson, Zouma, Cresswell - Soucek, Rice, Fornals - Bowen, Antonio, Lanzini

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United heute live im TV oder LIVE-STREAM

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. West Ham United Wettbewerb Europa League, Halbfinal-Rückspiel Datum 5. Mai 2022, 21 Uhr Free-TV RTL LIVE-STREAM RTL+ LIVE-TICKER GOAL

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten

Eintracht Frankfurts Filip Kostic hat in dieser Saison mehr Chancen nach «Carries» (Ballführungen über 5+ Meter) kreiert als jeder andere Spieler in der UEFA Europa League (9) - er hat sogar insgesamt die meisten Schüsse nach Carries kreiert, 10-mal schoss er selbst und neunmal legte er vor.

Declan Rice von West Ham hat in dieser Saison in der UEFA Europa League 182 «Carries» (Ballführungen über 5+ Meter) und ist damit der zweitbeste Spieler nach Barcelonas Eric García (191). Die Gesamtdistanz von Rice' Ballführungen beläuft sich auf 2.083 Meter, mehr als jeder andere zentrale Mittelfeldspieler in der Saison 2021/22.

Daichi Kamada war in 18 Einsätzen für Eintracht Frankfurt in der UEFA Europa League an 14 Toren direkt beteiligt (11 Tore und 3 Vorlagen), in allen drei K.-o.-Runden in dieser Saison war er an mindestens einem Treffer direkt beteiligt (Achtelfinale gegen Real Betis, Viertelfinale gegen Barcelona und Halbfinale gegen West Ham).

Eintracht Frankfurt hat in seiner Profigeschichte nur ein einziges Halbfinalspiel vor heimischer Kulisse verloren (12 Spiele 9S 2U), 1992/93 im DFB-Pokal mit 0-3 gegen Bayer 04 Leverkusen. Das letzte Halbfinalspiel auf heimischem Boden war das 1-1-Unentschieden gegen Chelsea in diesem Wettbewerb in der Saison 2018/19.

West Ham trifft auswärts auf eine deutsche Mannschaft, zum ersten Mal seit dem Hinspiel im Pokal der Pokalsieger 1975/76 - einer 1-2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt. West Ham hat in drei Auswärtsspielen gegen deutsche Mannschaften noch nie gewonnen, es gab zudem ein Unentschieden gegen den 1. FC Magdeburg und eine Niederlage gegen Borussia Dortmund in der Saison 1965/66.

Eintracht Frankfurt will zum ersten Mal seit dem UEFA-Pokal 1980 (gegen Borussia Mönchengladbach) wieder ein europäisches Endspiel erreichen, damals gewannen sie auch ihre letzte europäische Trophäe. Frankfurt könnte die erste deutsche Mannschaft werden, die sowohl das Finale des UEFA-Pokals als auch der UEFA Europa League erreicht.

Das letzte Team, das nach einer Niederlage im Halbfinal-Hinspiel noch ins Finale der UEFA Europa League einzog, war Liverpool in der Saison 2015/16 (gesamt 3-1 gegen Villarreal). Vor dieser Saison haben sich nur vier der 17 Mannschaften, die im Halbfinal-Hinspiel verloren haben, für das Finale qualifiziert.

Eintracht Frankfurt nimmt einen 2-1-Vorsprung mit nach Deutschland zum Rückspiel. Die Eintracht ist in 22 ihrer 25 K.o.-Duelle großen europäischen UEFA-Wettbewerben weitergekommen, wenn sie das Hinspiel gewonnen hat, und ist noch nie nach einem Auswärtssieg im Hinspiel ausgeschieden (6/6).

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht vom SID

Eintracht Frankfurt fiebert einem der größten Spiele der Vereinsgeschichte entgegen - und will gegen West Ham unbedingt den letzten Schritt zum Traumziel Sevilla gehen.

Frankfurt/Main (SID) Mit dem Traumziel Sevilla vor Augen schärfte Oliver Glasner noch einmal die Sinne seiner Europacup-Überflieger. Die Mannschaft brenne auf den nächsten magischen Fußballabend, versicherte der Trainer von Eintracht Frankfurt. Doch so kurz vor dem möglichen Höhepunkt der spektakulären Europa-League-Reise sei es wichtig, "nicht zu überdrehen". Dabei ist die Euphorie kaum noch zu bremsen, eine ganze Stadt befindet sich im Rausch.

"Es geht darum, wieder total fokussiert und bei uns zu sein, dass wir uns von der Lobhudelei in Europa nicht einlullen lassen", betonte Glasner vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). Trotz des beeindruckend souveränen 2:1 im Hinspiel in London sei die klare Herangehensweise, "dass wir hier auf Sieg spielen von der ersten Sekunde an. Wir ruhen uns nicht auf dem Ergebnis aus."

Der Glaube an den Finaleinzug und den ganz großen Wurf wächst seit der Sensation gegen den FC Barcelona beinahe täglich - auch vor West Ham. "Das ist das wichtigste Spiel in der Saison für uns", sagte Djibril Sow. Die Chance, erstmals seit 1980 wieder in ein Europacup-Endspiel einzuziehen, wollen sie sich am Main auf gar keinen Fall mehr nehmen lassen.

Die Bedeutung der Partie ist immens - das zeigt nicht zuletzt die Gästeliste. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat sich angekündigt, und auch DFB-Boss Bernd Neuendorf, DFL-Chefin Donata Hopfen oder Bundestrainer Hansi Flick werden auf der Tribüne ganz genau hinschauen. "Mein Gefühl ist, dass ganz Deutschland auf internationaler Ebene Eintracht-Fan ist", sagte Glasner. Dass der Klub am Mittwoch die Marke von 100.000 Mitgliedern knackte, zeigte noch einmal die gewaltige Euphorie.

Kaum ein Verein lebt diesen Wettbewerb so intensiv wie Frankfurt. Lief es in der Liga auch noch so dürftig, in ihrem Lieblingswettbewerb schalteten die Hessen immer wieder in den Erfolgsmodus. Es lockt schließlich nicht nur der silberne Pokal am 18. Mai in Sevilla, als Titelträger würde sich die Eintracht zudem erstmals für die Champions League qualifizieren.

SGE-Vorstand Axel Hellmann sprach von einem "Heimspiel, das in dieser Form, seit ich bei der Eintracht bin, einmalig ist". Aus seiner Sicht wäre der Finaleinzug "ein absoluter Meilenstein" in der Klubgeschichte. Anders als 2019, als die Eintracht im Halbfinale dramatisch am FC Chelsea scheiterte, soll der letzte Schritt diesmal unbedingt gelingen.

Ausruhen können sich die in dieser Saison international noch ungeschlagenen Hessen aber keineswegs. Zumal Martin Hinteregger nach Erkältung zwar wieder zurück ist, Jesper Lindström womöglich aber ausfallen wird. Glasner zeigte sich überzeugt, dass es eine Leistung mindestens auf dem Level des Hinspiels brauche, "ich denke sogar, besser".

An Unterstützung wird es jedenfalls kaum mangeln. Da wären die seit Wochen euphorisierten Fans, die bereits ein ums andere Mal für besondere Momente auf europäischer Bühne gesorgt haben. "Auch wenn wir die Auswärtsmannschaft sind, freuen wir uns wirklich auf das, was uns Eintracht Frankfurt im Stadion zeigen wird", sagte sogar West Hams Teammanager David Moyes am Mittwoch.

Und auch frühere Trainer wie Friedhelm Funkel, Armin Veh oder Niko Kovac werden als Glücksbringer dabei sein, dazu soll der in Ungnade gefallene Ex-Coach Adi Hütter kommen.