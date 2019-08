Eintracht Frankfurt vs. FC Vaduz: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - so wird die Europa League heute übertragen

Nach dem 5:0-Sieg im Hinspiel will Eintracht Frankfurt gegen Vaduz den Einzug in die EL-Playoffs klar machen. Goal erklärt, wo das Spiel live läuft.

empfängt in der 3. Qualifikationsrunde der den FC Vaduz, das Hinspiel in konnten die Adler bereits mit 5:0 gewinnen. Das Spiel findet in der Commerzbank-Arena in Frankfurt statt und wird heute (Donnerstag, 15. August) um 20:30 Uhr angepfiffen.

Nachdem die Eintracht in der 2. Qualifikationsrunde Flora Tallinn ausschalten konnte, ist der FC Vaduz nun die letzte Hürde vor dem Einzug in die entscheidenden Playoffs zur Gruppenphase der Europa League. Letzte Woche reisten die Frankfurter zum Hinspiel nach Liechtenstein und nehmen einen 5:0-Vorsprung mit in die zweiten 90 Minuten der Begegnung mit Vaduz. Filip Kostic brachte Frankfurt mit zwei frühen Toren (11., 27. Minute) schon in eine komfortable Position. Noch vor der Pause machte Dominik Kohr das 3:0, nach dem Seitenwechsel erhöhten Paciencia (53.) und Gacinovic (63.) auf den Endstand von 5:0.

In der Europa League hatte die Eintracht schon in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam gemacht. Mit sechs Siegen in sechs Gruppenspielen qualifizierte sich Frankfurt souverän für die Runde der besten 32. In der K.o.-Runde schlug die Eintracht Shakhtar Donezk, und in einem packenden Viertelfinale Lissabon. Erst im Halbfinale gegen den übermächtigen war für die Eintracht Schluss.

Qualifiziert sich die SGE für die Playoffs oder schafft der FC Vaduz eine Sensation? Alle Details zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findest du in diesem Artikel von Goal.

Eintracht Frankfurt vs. FC Vaduz: Das Europa-League-Quali-Spiel im Überblick

Duell Eintracht Frankfurt vs. FC Vaduz Datum Do., 15. August 2019 | 20.30 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt Zuschauer 48.000 Plätze

Eintracht Frankfurt vs. FC Vaduz: Wird das EL-Spiel heute live im TV übertragen?

Wird Eintracht Frankfurt vs. FC Vaduz live im Free-TV übertragen? Ja! Nitro, der Spartensender von RTL, zeigt die Partie live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anpfiff.

Frankfurt gegen Vaduz heute live im Free-TV bei Nitro schauen

Wenn du dir also keine Tickets für die Commerzbank-Arena sichern konntest, kannst Du dir die Partie bei Nitro live im Free-TV ansehen. Zudem zeigt der Vereins-Sender Eintracht-TV die Partie.

Pay-TV-Anbieter Sky hat keine Rechte zur Übertragung dieser Partie.

Eintracht Frankfurt vs. FC Vaduz: Die Quali zur Europa League heute im LIVE-STREAM - So funktioniert's

Neben dem Angebot im TV wird die Partie auch im LIVE-STREAM übertragen. Der Streamingdienst von RTL, TV Now, überträgt die Partie gleich wie im TV bei Nitro ebenfalls ab 20:15. Einen Link zum Stream findest du hier. Um den Stream zu nutzen, ist allerdings ein Abonnement nötig, dass 4,99€ pro Monat kostet.

Auch Eintracht-TV stellt einen Stream der Partie zur Verfügung. Der vereinseigene Sender der Frankfurter kostet im Jahresabonnement 18,99€. Der Link zum Angebot.

Eintracht Frankfurt vs. FC Vaduz: Die Europa League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Falls du dir das Fußball-Fest der Eintracht gegen den FC Vaduz heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM ansehen kannst, dann ist der LIVE-TICKER von Goal deine Anlaufstelle.

Der zuständige Tickerer bringt dich schon vor Spielbeginn auf den neuesten Stand und hält dich von der ersten Szene bis zum Schlusspfiff auf dem Laufenden. Der Ticker ist dabei natürlich kostenlos.

Eintracht Frankfurt vs. FC Vaduz: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der beiden Teams werden wie gewohnt ca. eine Stunde vor Anpfiff (also gegen 19.30 Uhr) veröffentlicht. Dann findest du sie natürlich genau hier.