Eintracht Frankfurt testet heute gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg. So wird das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen.

Der Bundesligist Eintracht Frankfurt testet heute im heimischen Stadion gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg. Die Partie wird um 17.30 Uhr angepfiffen.

Wie wird sich Eintracht Frankfurt in der neuen Bundesliga-Saison schlagen? Die Eintracht hat mit Oliver Glasner einen neuen Trainer, das Freundschaftsspiel gegen ein solides Ligue-1-Team aus Straßburg wird heute Nachmittag sicherlich aufschlussreich sein.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Testspiel am Samstag

Wettbewerb : Freundschaftsspiel

: Freundschaftsspiel Datum : Samstag, 24. Juli 2021

: Samstag, 24. Juli 2021 Uhrzeit : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird das Testspiel übertragen

Alle Fans der Eintracht dürfen sich freuen, denn das Testspiel gegen Straßburg wird heute live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. Goal verrät euch, welchen Sender ihr einschalten müsst.

Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg heute live im Free-TV sehen: Geht das?

Der Sender Sky Sport News zeigt diverse Testspiele der Bundesligisten live im Fernsehen, so auch die heutige Partie zwischen Frankfurt und Straßburg. Allerdings ist Sky Sport News seit wenigen Tagen nicht mehr frei empfangbar. Stattdessen braucht man nun ein Sky-Abonnement oder ein Sky Ticket, um die Inhalte des Senders sehen zu können.

Im Free-TV läuft Frankfurt gegen Straßburg heute also nicht. Im Pay-TV startet Sky Sport News seine Übertragung zu Frankfurt vs. Straßburg kurz vor dem Anpfiff, also etwa um 17.25 Uhr heute.

Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg heute im LIVE-STREAM sehen

Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg wird heute auch im LIVE-STREAM übertragen! Dabei habt ihr verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Zum einen wird Sky Sport News die Partie live im Internet übertragen. Über diesen Link gelangt ihr direkt zum Sky-Stream, für den Ihr allerdings bezahlen müsst. Für den LIVE-STREAM könnt Ihr Euch zum Beispiel ein Sky Ticket buchen, alle Infos dazu gibt es HIER.

Zum anderen wird Eintracht Frankfurt das Testspiel auf dem hauseigenen YouTube-Kanal streamen, das geschieht natürlich gratis. Hier geht’s direkt zu YouTube.

Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg heute live sehen: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Teams im Vergleich

Eintracht Frankfurt bisher 2 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Racing Straßburg 1 Siege 1 0 Remis 0 3 Tore 1 222,05 Mio. Euro Marktwert 77,95 Mio. Euro Filip Kostic (35 Mio. Euro) wertvollster Spieler Ludovic Ajorque (12 Mio. Euro)

Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Übertragungen im Überblick