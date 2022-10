In der Champions League trifft Eintracht Frankfurt auf Sporting. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr bei GOAL.

Eintracht Frankfurt ist am 01. November zu Gast bei Sporting Lissabon. Die Champions-League-Partie wird um 21:00 Uhr im Estádio José Alvalade XXI in Lissabon angepfiffen.

Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Champions League setzte es für Frankfurt eine deutliche 0:3-Niederlage. Die anderen bisherigen Spiele in der Königsklasse liefen für das Team von Oliver Glasner ausgeglichen. Nach fünf Spieltagen in der Champions League stehen zwei Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Damit befinden sich die Frankfurter auf dem dritten Platz in der Gruppe, von Platz eins bis vier ist noch alles möglich.

Alle Infos, die Ihr braucht, um das Spiel zwischen Sporting und Lissabon im TV und LIVE-STREAM verfolgen zu können, liefert Euch GOAL.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei Sporting im TV und LIVE-STREAM? - Das Duell im Überblick

Begegnung Sporting Lissabon vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Champions League / Gruppenphase Anpfiff 01. November - 21:00 Uhr Spielort Éstadio José Alvalade XXI (Lissabon)

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei Sporting im TV?

Für jeden, der die Champions League live im TV sehen möchte, haben wir leider schlechte Nachrichten. Die Aufteilung der Übertragungsrechte für die Königsklasse sieht nämlich vor, dass der Großteil der Spiele bei DAZN gezeigt wird und jeweils ein Spiel am Dienstag bei Amazon Prime.

Bei beiden Anbietern handelt es sich um Streamingdienste, weshalb es leider keine Übertragungen der Champions League mehr im klassischen Free-TV gibt. Wenn Ihr also die Eintracht bei Sporting live sehen wollt, müsst Ihr zwangsläufig auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen. Wie genau das funktioniert, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt Eintracht bei Sporting im LIVE-STREAM?

Wie gerade erwähnt, sind sowohl DAZN als auch Amazon Prime verantwortlich für die Übertragung der Königsklasse. Jeden Dienstag wird eine Partie bei Amazon Prime übertragen. Da am 01. November dort allerdings Bayern vs. Inter Mailand zu sehen ist, bedeutet das im Umkehrschluss, dass Sporting vs. Eintracht Frankfurt nur bei DAZN läuft.

Bei DAZN handelt es sich um den größten Sport-Streamingdienst der Welt. Um Zusehen zu können, braucht Ihr aber ein kostenpflichtiges Abo. Dabei werden entweder 29,99 Euro pro Monat fällig, wenn Ihr Euch für das Monatsabo entscheidet, oder 24,99 Euro monatlich, wenn Ihr das Jahresabo wählt.

Wenn Ihr Euch dann für ein Abo-Modell entschieden habt, könnt Ihr einfach am 01. November um 21:00 Uhr bei DAZN einschalten und das Spiel im LIVE-STREAM sehen. Voraussetzung dafür ist natürlich auch, dass Ihr über ein internetfähiges Gerät verfügt, auf dem Ihr den STREAM verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt Eintracht bei Sporting? - Der LIVE-TICKER von GOAL

Ihr könnt das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon nicht direkt live vor dem Bildschirm verfolgen? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von GOAL haben wir genau das, was Ihr braucht.

Dort bleibt Ihr immer up to date was die wichtigsten Ereignisse auf dem Spielfeld angeht und werdet nahezu in Echtzeit mit Push-Nachrichten informiert, sobald etwas passiert.

Wer zeigt / überträgt Eintracht bei Sporting? - Die Übertragung auf einen Blick

TV - LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL

Wer zeigt / überträgt Eintracht bei Sporting? - Die Aufstellungen der Teams

Sobald beide Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, werden sie hier veröffentlicht.