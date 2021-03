Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Ali Akman kommt sofort, Makoto Hasebe verlängert

Nach den Querelen um den Abgang von Fredi Bobic kehrt bei Eintracht Frankfurt etwas Ruhe ein. Ali Akman kommt früher, Jovic kämpft und Hasebe bleibt.

Eintracht Frankfurt vor dem Bundesliga-Duell gegen RB Leipzig. Alle Infos zur SGE heute gibt es hier.

Eintracht Frankfurt: Ali Akman kommt früher als geplant, auch Younes im Fokus

Stürmer Ali Akman wird sich der Frankfurter Eintracht nicht wie geplant im Sommer, sondern unverzüglich anschließen. Der Türke war von seinem Heimatklub Bursaspor aufgrund des aus Vereinssicht "unethischen" Sommertransfers zunächst suspendiert und nun freigestellt worden.

Aufgrund der Regularien darf Akman in dieser Spielzeit nicht mehr in der Bundesliga auflaufen. Für Trainer Adi Hütter ist die frühzeitige Verpflichtung dennoch eine "Win-win-Situation, weil Ali seine neuen Mitspieler und unsere Spielweise schon früher kennenlernen kann und umgekehrt. Das kann für die Integration und Entwicklung eines jungen Spielers in einem neuen Umfeld nur von Vorteil sein." Der 18-Jährige soll schrittweise ins Mannschaftstraining integriert werden.

Ebenso soll laut Sky der Transfer von Amin Younes schon in diesem Sommer über die Bühne gehen. Grund dafür ist die in der gebührenfreien Leihe verankerte Kaufoption, welche lediglich bei zwei bis drei Millionen Euro liegt und somit leicht finanzierbar ist. Der 27-Jährige hatte sich mit starken Leistungen zuletzt sogar wieder bei Bundestrainer Joachim Löw ins Gespräch gebracht.

Eintracht Frankfurt: Luka Jovic wehrt sich gegen das Image eines Verlierers

Stürmer Luka Jovic hat nach seiner unglücklichen Zeit bei Real Madrid betont, sich weder als gescheitert anzusehen, noch Angst vor dem Scheitern zu haben. Der Bild-Zeitung sagte der Serbe: "Misserfolg ist für mich keine Option. Noch nie. Druck ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Geschäfts. Insbesondere im Profifußball. Ich habe kein Problem damit."

Der 23-Jährige, der momentan durch eine Leihe nach Frankfurt zurückgekehrt ist, möge Herausforderungen und liebe es, sich mit den "Besten zu messen. Ich weiß, wie viel ich wert bin und was meine Qualitäten sind."

Die jetzige Situation sei nicht "der entscheidende Punkt" seiner Karriere, so Jovic: "Ich bin erst 23 Jahre alt, spiele in einer der besten Ligen der Welt, in einer großartigen Mannschaft. Ich hoffe auch wieder eine Einladung in die Nationalmannschaft zu bekommen und mich mit der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Und man sollte nicht vergessen, dass ich immer noch ein Spieler von Real Madrid bin."

Eintracht Frankfurt: Dauerbrenner Makoto Hasebe verlängert bis 2022

Dauerbrenner Makoto Hasebe (37) bleibt dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt ein weiteres Jahr erhalten. Wie der Bundesliga-Tabellenvierte am Montag mitteilte, wurde der zum Saisonende auslaufende Vertrag des japanischen Defensivallrounders um ein Jahr bis Ende Juni 2022 verlängert.

Sportvorstand Fredi Bobic lobte Hasebe als "Bilderbuchprofi. Er arbeitet mit einem großartigen Fleiß an seinem Körper und ordnet alles dem Profifußball unter." Seit seinem Wechsel an den Main 2014 absolvierte Hasebe 228 Spiele für die Eintracht und ist damit der am häufigsten eingesetzte Profi des aktuellen Kaders.

"Dass er in seinem Alter noch immer ein Leistungsträger ist, der nicht aus der Mannschaft wegzudenken ist, ist vor allem seiner hochprofessionellen Einstellung geschuldet", betonte Bobic und bezeichnete Hasebe zudem als "perfekten Anführer".

