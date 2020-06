Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - die Übertragung der Bundesliga

Endspurt in der Bundesliga! Schalke will endlich wieder dreifach punkten und reist dafür zum frühen Abendspiel nach Frankfurt. Goal weiß, wo es läuft.

Die trägt den 32. und drittletzten Spieltag der Saison in der englischen Woche aus. und müssen dabei am frühen Mittwochabend ran - Anstoß ist in der Commerzbank-Arena um 18.30 Uhr.

Schalke will dabei endlich die Negativserie stoppen und nach 13 Spielen ohne Sieg wieder drei Punkte einfahren. Das 1:1 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende zeichnete bereits eine steigende Form an.

Frankfurt gegen Schalke könnt Ihr im LIVE-STREAM verfolgen! Unter Umständen steht Euch das Angebot sogar kostenlos zur Verfügung. In diesem Artikel gibt's alle Infos dazu.

Mehr Teams

Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04: Das Duell im Überblick

Partie Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 Datum Mittwoch, 17. Juni 2020 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt Zuschauer Keine (Geisterspiel)

Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04: Wo läuft die Bundesliga heute Abend live im LIVE-STREAM?

Fußball-Fans aufgepasst! Frankfurt gegen Schalke wird heute Abend von zwei Streaming-Sendern übertragen. Sowohl DAZN als auch Amazon Prime Video zeigen das Spiel live!

Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04: So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN

DAZN überträgt die Begegnung am frühen Abend live und in voller Länge. Ab 18.15 Uhr könnt Ihr Euch auf der Plattform einloggen und den LIVE-STREAM abrufen.

Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Ralph Gunesch begleiten Euch durch die Partie. DAZN bietet zudem die "Extra-Option Fanatmosphäre" an, mit der die geringe Lautstärke im fast leeren Stadion kompensiert wird.

Um das Angebot von DAZN nutzen zu können, braucht Ihr ein Abo beim Streaming-Dienst. Das gibt's im ersten Monat kostenlos zum Testen, anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig.

Alle weiteren Infos zur Registrierung und wie Ihr etwas Geld im Jahresabo sparen könnt, lest Ihr hier!

DAZN überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM: Alle Details

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Übertragungsbeginn: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Anstoß: 18.30 Uhr

Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM bei Amazon Prime Video schauen - so klappt's

Das Streaming-Portal Amazon Prime Video hat das Spiel ebenfalls im Programm und zeigt die Begegnung live und in kompletter Länge. Prime-Kunden steht der LIVE-STREAM kostenlos zur Verfügung.

Wer noch keinen Prime-Account hat, kann das Angebot auch 30 Tage lang kostenlos testen. Hier geht's direkt zum Amazon-LIVE-STREAM von Frankfurt gegen Schalke!

Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04: Wer zeigt die Bundesliga heute Abend im TV?

Im Fernsehen wird Schalke gegen Frankfurt heute Abend nicht übertragen. Das Spiel läuft weder im Free-TV noch im Pay-TV. Erst ab 22.45 Uhr sind die Highlights des Spieltags in der ARD-Sportschau zu sehen.

Es gibt jedoch die Möglichkeit, den LIVE-STREAM von DAZN am TV abzuspielen. Dafür müsst Ihr Euch lediglich über die DAZN-App am Smart-TV einloggen oder Ihr verbindet Eure Playstation, die Xbox One oder den Amazon Fire TV Stick mit dem Fernseher.

Sobald Ihr Euch dort eingeloggt habt, könnt Ihr den Stream am TV abspielen und das Spiel gemütlich von der Couch aus verfolgen. Wer noch Fragen zum DAZN-Abo hat, kann hier klicken!

Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04: DAZN zeigt die Highlights

DAZN zeigt an jedem Spieltag die Highlights der Bundesligaspiele. Die besten Szenen zwischen Frankfurt und Schalke könnt Ihr Euch auf der Plattform schon kurz nach Abpfiff anschauen.

Die Highlights aller weiteren Spiele stehen zudem bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf Abruf bereit. Somit könnt Ihr heute Abend ab 0 Uhr alle Tore des Spieltags in kurzen Videos anschauen.

Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04: Die Bundesliga heute Abend im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keinen Zugriff auf einen LIVE-STREAM zum Spiel? Dann informiert Euch über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal! Hier werden Euch alle wichtigen Szenen aus Frankfurt ausführlich geschildert.

Der TICKER bietet zudem interessante Einblicke durch Analysen und Statistiken. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen der Teams

Wen stellen die Trainer Adi Hütter (Frankfurt) und David Wagner (Schalke) auf? Die Antwort findet Ihr hier, sobald die Aufstellungen verkündet wurden.

Klickt dafür später noch einmal rein!

Ahmed #Kutucu's Rückblick auf den Sonntag 📹💬



Die #S04-Stimmen am Tag nach #S04B04 ⤵️ — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) June 15, 2020

Eintracht Frankfurt vs. FC Schalke 04: Die Übertragung im Überblick