Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid live: Der Supercup heute im LIVE-TICKER

Im UEFA Supercup kommt es heute zum Spiel Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid. GOAL begleitet das Spiel im LIVE-TICKER.

84 Tage nach dem Europa-League-Triumph in Sevilla besitzt Eintracht Frankfurt die nächste Titelchance.



Im europäischen Supercup wartet auf die Hessen, die zum Bundesliga-Auftakt 1:6 gegen den FC Bayern verloren haben, ein ganz großes Kaliber: In Helsinki geht es gegen den Champions-League-Sieger Real Madrid. Anstoß ist um 21 Uhr.

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid Anpfiff: 21 Uhr Tore Aufstellung Frankfurt Trapp - Ndicka, Tuta, Toure - Lenz, Rode, Sow, Knauff - Kamada, Lindström - Borre Aufstellung Real Madrid Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Casemiro, Kroos, Modric - Valverde, Vinicius, Benzema Gelbe Karten

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum LIVE-TICKER des Spiels um den europäischen Supercup zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid heute live im TICKER: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Frankfurt:

Trapp - Ndicka, Tuta, Toure - Lenz, Rode, Sow, Knauff - Kamada, Lindström - Borre

Real Madrid setzt auf folgende Aufstellung:

Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Im UEFA Supercup spielen heute der Sieger der Europa League und der Sieger der Champions League gegeneinander. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wie Frankfurt gegen Real Madrid live im TV und STREAM übertragen wird.

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid heute live im TICKER: Der Vorbericht zur Partie

(SID) Es lockt die nächste magische Nacht - doch die Vorfreude auf ein Fußballfest ist bei Eintracht Frankfurt vor dem UEFA-Supercup gegen die Topstars von Real Madrid arg getrübt. Die lange befürchtete Nachricht, dass ihr Europapokal-Held Filip Kostic den Verein verlassen wird, traf viele der 10.000 Fans am Dienstag nach der Landung in Helsinki nicht unerwartet, aber hart.

Aus sportlicher Sicht sei es "eine Schwächung für uns". Kostic verlasse die Eintracht als "Held", der die vergangene Saison mit dem Europacup-Titel mitgeprägt habe, sagte Trainer Oliver Glasner. Torhüter Kevin Trapp aber betonte: "Es ist nichts, was uns aus der Bahn werfen wird oder uns großartig geschockt hat."

Der Serbe, einer der Hauptdarsteller des Siegeszugs zum Europa-League-Triumph, trat die Reise gar nicht mehr mit an. Der Außenspieler stehe "in finalen Gesprächen", twitterte die Eintracht, Kostic wird sich wohl zu Juventus Turin verabschieden.

"Filip hat sich in der abgelaufenen Saison mustergültig verhalten", erklärte Sportvorstand Markus Krösche. "Wir haben immer gesagt, dass wir ihm bei einem guten Angebot keine Steine in den Weg legen." Nun zeichne sich "eine Lösung" ab. Sky berichtet, die Ablöse werde bei 17 bis 18 Millionen Euro liegen - eine stolze Summe für ein Jahr Rest-Vertrag.

Immerhin: Eines der nervigen Störgeräusche ist damit vor dem Spiel am Mittwoch (21 Uhr) verstummt. Das Debakel zum Bundesliga-Start gegen Bayern München ist hingegen längst nicht abgehakt - es soll zumindest ausgeblendet werden.

"So früh in der Saison die Möglichkeit auf einen Titel gegen ein solch renommiertes Team zu haben - besser geht es nicht", betonte Nationaltorhüter Trapp: "Das ist die Belohnung für etwas ganz Großes, etwas Historisches." Der Wettbewerb habe einen "hohen Stellenwert".

Glasner sieht darin auch die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Es bestehe die Chance, "es besser zu machen" als gegen die Bayern (1:6), sagte der Österreicher, der die Leidenszeit von 42 Jahren ohne europäischen Pokal beendet hatte: "Wir wollen diesen Titel nach Frankfurt holen."

84 Tage nach dem Sieg in Sevilla warten Toni Kroos, Luka Modric oder Karim Benzema - es ist völlig klar, dass es eine deutliche Steigerung braucht. "Wir sehen uns in der Lage, solche Mannschaften nicht nur zu ärgern, sondern sie besiegen zu können", sagte Trapp, der im Endspiel gegen die Glasgow Rangers zum Matchwinner geworden war. Auch ohne Filip Kostic?

Die Partie besitzt für die Eintracht immense Bedeutung. Erstmals seit 62 Jahren spielt die SGE wieder gegen Real. 1960 verlor Frankfurt das Finale im Europapokal der Landesmeister mit 3:7.

Offen ist, in welcher Form Kroos und die anderen auflaufen werden. Die Madrilenen starten am Wochenende in die Liga - aber eine Pleite ist keineswegs vorgesehen. "Wir werden alles tun, um den ersten Titel der Saison zu gewinnen", sagte Vinicius Junior, Siegtorschütze im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool.

Glasner ist sicher, dass sein Team "die richtigen Lehren" aus der Bayern-Klatsche zieht. Die Eintracht besitzt nicht nur die Chance, nach dem FC Bayern 2020 erneut als deutsche Mannschaft den Supercup zu gewinnen: Es wird zudem eine Standortbestimmung vor der Champions-League-Premiere.