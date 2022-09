Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live im TV und STREAM sehen: Geht das?

Eintracht Frankfurt und RB Leipzig bestreiten am Samstagabend das Topspiel der Bundesliga. Wird die Partie live übertragen?

Samstagabend, Topspiel in Frankfurt: Die Eintracht trifft heute in der Bundesliga um 18.30 Uhr auf RB Leipzig und Sky wird die Partie live im TV und STREAM übertragen.

Alle wichtigen Informationen zur Übertragung des Spiels zwischen den beiden Champions-League-Teilnehmern bekommt Ihr jetzt!

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live im TV und STREAM: Spiel und Übertragung im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (heute live und exklusiv im STREAM bei WOW) Wettbewerb Bundesliga, 5. Spieltag 2022/23 Anstoß Samstag, 3. September, 18.30 Uhr Übertragung Sky / Sky Go / WOW

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig wird heute live auf Sky übertragen: Alle Infos

Sky ist der Sender, der alle Bundesligaspiele am Samstag live und exklusiv überträgt. Dementsprechend läuft auch Frankfurt gegen Leipzig heute nur live auf Sky.

Auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD oder Sky Sport Bundesliga 1 HD könnt Ihr live zuschauen, wenn Ihr ein Abo habt. Mehr dazu erfahrt Ihr in den kommenden Abschnitten.

Frankfurt vs. Leipzig heute live auf Sky: Alle Infos

Beginn der Übertragung: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Sender: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 HD Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Jedenfalls beginnt die Übertragung aus Frankfurt live auf Sky um 17.30 Uhr mit Vorberichten. Kommentator des Spiels wird ab 18.30 Uhr dann Wolff Fuss sein.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live auf Sky: Braucht man ein Abo?

Ja, um Frankfurt gegen Leipzig live sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Sky ist nämlich ein Pay-TV-Sender und gehört nicht zum kostenfrei empfangbaren Free-TV.

Das Sky Bundesliga Paket kostet derzeit 20 Euro pro Monat im Jahresabo, im zweiten Jahr erhöht sich der Preis dann auf 32 Euro monatlich. Alle weiteren Infos zu den Abo-Optionen und Preisen bekommt Ihr direkt bei Sky.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live sehen: Gibt es auch einen LIVE-STREAM?

Natürlich könnt Ihr Frankfurt gegen Leipzig nicht nur im TV, sondern auch via Internet im LIVE-STREAM sehen. Auch hier ist Sky die einzige Option.

Solltet Ihr ein Sky-Abo haben, habt Ihr über Sky Go auch Zugriff auf die STREAMS, ohne dass dadurch zusätzliche Kosten entstehen würden. Wer sich nicht unbedingt längerfristig an Sky binden möchte, für den ist WOW (ehemals Sky Ticket) die ideale Möglichkeit. Hier könnt Ihr Euch zum Beispiel auch Monats- oder Tageszugänge sichern und dann Frankfurt vs. Leipzig streamen.

Frankfurt vs. Leipzig: LIVE-TICKER und Highlights zur Bundesliga heute

Wer nicht live am TV oder im STREAM dabei sein kann, dem können wir mit unserem LIVE-TICKER zu Frankfurt gegen Leipzig weiterhelfen. Hier werdet Ihr während der 90 Minuten in Schriftform über alle wichtigen Szenen der Partie informiert.

Highlights des Spiels seht Ihr entweder in der Nachberichterstattung bei Sky oder ab 20.30 Uhr auch auf DAZN. Voraussetzung hierfür ist ein aktives Abo bei DAZN, das entweder 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 29,99 Euro monatlich im Monatsabo kostet. HIER gibt es mehr Infos zur Anmeldung bei DAZN.

Erstmals im Free-TV zu sehen sind die Highlights des 18.30-Uhr-Spiels dann am Samstagabend ab 23 Uhr im Aktuellen Sportstudio beim ZDF.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute live im TV und STREAM: Die Aufstellung

Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff könnt Ihr an dieser Stelle sehen, wie die Aufstellungen von Frankfurt und Leipzig aussehen.