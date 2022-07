Eintracht Frankfurt soll Raul ein Angebot gemacht haben

Real-Legende Raul soll in diesem Sommer mehrere Angebote erhalten haben - unter anderem von Europa-League-Sieger Frankfurt.

Real-Madrid-Legende Raul soll in diesem Sommer der Trainerjob bei Eintracht Frankfurt angeboten worden sein. Das berichtet die Marca. Da der Bundesligist in der vergangenen Saison die Europa League unter Oliver Glasner gewonnen hat, sollte an diesem Gerücht aber wenig dran sein.

Der ehemalige Spieler von Schalke 04 war angeblich bereits im vergangenen Jahr ein Trainerkandidat bei der Eintracht, die sich damals dann für Glasner als Nachfolger von Adi Hütter entschied - was aus heutiger Sicht die richtige Entscheidung war.

Laut dem Bericht der Marca soll Raul zudem Angebote von Espanyol Barcelona und Leeds United erhalten haben.

Raul trainiert Real Madrid Castilla

Der 45-Jährige trainiert seit 2019 die zweite Mannschaft von Real Madrid, Real Madrid Castilla. Mit dieser peilt er in der Saison 2022/23 den Aufstieg in die zweite spanische Liga an.

Raul war 16 Jahre lang Profi bei den Königlichen, mit denen er unter anderem dreimal die Champions League und sechsmal die spanische Meisterschaft gewann.