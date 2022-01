Eintracht Frankfurt vor Transfer von Nantes-Stürmer Randal Kolo Muani - auch BVB und Liverpool waren dran

Von Marc Mechenoua und Oliver Maywurm

Eintracht Frankfurt steht kurz davor, zur kommenden Saison Stürmer Randal Kolo Muani ablösefrei vom FC Nantes zu verpflichten. Nach Informationen von GOAL und SPOX hat man sich bereits auf einen Fünfjahresvertrag bis 2027 geeinigt, die Unterschrift soll in den nächsten Wochen erfolgen.

Frankfurt signalisierte schon vor einem Jahr Interesse an dem 23-jährigen Franzosen und war seinerzeit der erste Verein, der ein offizielles Angebot in Nantes hinterlegte. Der Ligue-1-Klub lehnte jedoch ab und wollte Kolo Muani letzten Sommer dann eigentlich an den FC Watford verkaufen, auch daraus wurde allerdings nichts.

Kolo Muani vor Wechsel nach Frankfurt: Sogar Liverpool war interessiert

Neben Watford waren vor der laufenden Spielzeit nach Informationen von GOAL und SPOX zahlreiche weitere namhafte Vereine an dem Mittelstürmer dran. So meldeten aus der Bundesliga Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen Interesse an. Aus England lockten Liverpool, Tottenham und Southampton, während auch die italienischen Topklubs Atalanta Bergamo und AC Milan ihre Fühler nach Kolo Muani ausstreckten.

Nun erhält voraussichtlich Frankfurt den Zuschlag. Der Vertrag des ehemaligen französischen U21-Nationalspielers in Nantes läuft am Saisonende aus, eine Ablösesumme wird daher nicht fällig.

Kolo Muani stammt aus Nantes' Jugend, vergangene Saison feierte er seinen Durchbruch in der ersten Mannschaft. In der laufenden Spielzeit steht er aktuell bei sieben Toren und drei Vorlagen in 18 Ligue-1-Einsätzen.