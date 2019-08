Bei Playoff-Einzug: Eintracht Frankfurt gegen Plowdiw oder Straßburg

Am Donnerstag kämpft die Eintracht gegen Vaduz um den Einzug in die EL-Playoffs. Dort könnte es für die SGE nach Frankreich oder Bulgarien gehen.

Für den Bundesligisten ist der Weg in die Gruppenphase der bereitet. Sollte sich der Halbfinalist der Vorsaison in der 3. Qualifikationsrunde (8./15. August) gegen den Außenseiter FC Vaduz durchsetzen, kommt es in den Play-offs (22./29. August) zum Duell mit Lokomotiw Plowdiw (Bulgarien) oder ( ). Bei beiden Paarungen wären die Hessen der Favorit.

Die Auslosung der letzten Duelle vor der Gruppenphase am Montag in Nyon/ ergab, dass Frankfurt im Hinspiel zunächst auswärts antreten müsste und im Rückspiel Heimrecht hätte.

Champions-League-Quali: bei Playoff-Einzug gegen Nikosia oder

Auch in der wurden die möglichen Paarungen für die Play-offs ausgelost, die an den zwei Tagen vor den Europa-League-Spielen ausgetragen werden. Sollte sich Ajax in der 3. Quali-Runde gegen Thessaloniki durchsetzen, müsste der Halbfinalist der Vorsaison gegen Apoel Nikosia (Zypern) oder Qarabag Agdam (Aserbaidschan) um die Gruppenphase kämpfen.