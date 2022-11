Eintracht Frankfurt: Oliver Glasner offenbar bei mehreren Top-Klubs auf der Liste

Eintracht Frankfurts Coach Oliver Glasner ist offenbar in das Visier von zahlreichen Top-Klubs geraten. Ralf Rangnick heizte die Gerüchte an.

WAS IST PASSIERT? Einem Bericht der Bild zufolge haben gleich mehrere Top-Klubs ein Auge auf Frankfurt-Trainer Oliver Glasner geworfen. Demnach scouten unter anderem Real Madrid, der FC Chelsea und Tottenham Hotspur den SGE-Coach.

WAS WURDE GESAGT? In dem Zusammenhang befragte die Zeitung auch den alten Weggefährten und Mentor Ralf Rangnick. "Oliver ist ein absoluter Spitzentrainer, der aus den Möglichkeiten das Optimale macht und bei all seinem Drive nie die Contenance verliert", lobte Rangnick den 48-Jährigen und heizte anschließend die Gerüchte an: "Ich bin sicher, dass er bald auch für die ganz großen Klubs in Europa interessant wird."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem Europa-League-Gewinn in der vergangenen Saison gelang Glasner mit der Eintracht nun der Einzug ins Champions-League-Achtelfinale. Deshalb wurde der Österreicher bereits in der Vergangenheit mit Real Madrid und den Spurs in Verbindung gebracht.

Im Sommer 2021 unterschrieb Glasner bei den Hessen, nachdem die Zusammenarbeit mit dem VfL Wolfsburg endete.

WIE GEHT ES WEITER? Aktuell suchen weder die beiden Londoner Klubs um Tottenham und Chelsea noch Real Madrid, wo vielmehr perspektivisch ein Nachfolger für den unangefochtenen Carlo Ancelotti gefunden werden muss, einen Cheftrainer. Dennoch könnte die Spur durchaus heißer werden, wenn sich einer der europäischen Top-Klubs auf Trainersuche begibt.

In Frankfurt steht Glasner noch bis 2024 unter Vertrag. Sollte die laufende Saison für die SGE weiterhin so erfolgreich verlaufen, dürften noch mehr Vereine ein Auge auf den Rangnick-Schützling werfen.