Eintracht Frankfurt: Hoher Gewinn bei Willems-Verkauf, Wiedwald spricht nach Testspiel Klartext - alle News und Transfergerüchte zur SGE

Eintracht Frankfurt: Hoher Gewinn bei Verkauf von Willems?

Der zurzeit von Eintracht Frankfurt an ausgeliehene Verteidiger Jetro Willems könnte offenbar für 11,3 Millionen Euro fest zu den Magpies wechseln.

Wie die Bild berichtet, ist dies nämlich die Höhe der Kaufoption im Leih-Vertrag des Niederländers. Bei Newcastle stand der 25-Jährige in vier der letzten fünf Meisterschaftsspiele in der Startelf. Gekauft hatte die Eintracht Willems 2017 für 4,5 Millionen Euro von PSV. Es winkt also ein satter Gewinn.

Testspiel-Niederlage gegen Regionalligisten: Frankfurts Wiedwald redet Klartext

Eintracht Frankfurt hat am Donnerstag während der Länderspielpause ein Testspiel beim Regionalligisten aus Gießen mit 1:3 verloren.

Torhüter Felix Wiedwald meinte nach dem Spiel: "Wir hätten uns anders verkaufen müssen. Wir haben alle nicht gezeigt, was wir konnten. Wir haben zwar in den letzten Tagen intensiv trainiert, aber nichtsdestotrotz hatten wir vier bis fünf potenzielle Stammspieler im Team."

Highlights: Hinteregger trifft bei Österreich-Sieg gegen Israel

Unzufriedenheit mit EX-SGE-Stürmer Luka Jovic bei wächst

Nach einem schwierigen Start wächst in Spanien die Unzufriedenheit über Real Madrids Sturmneuzugang Luka Jovic. Vor allem die Presse hat den Serben auf dem Kieker. Am Samstag bezeichnete die Sportzeitung Marca Jovic als den "unproduktivsten Sturm-Einkauf, den Real Madrid in den vergangenen Jahren" getätigt habe.

Zudem spricht das Blatt von einem "Sommer der Dürre" und untermauert dies mit Statistiken. So blieb Jovic bereits seit dem Qualifikationsspiel der serbischen Nationalelf gegen Litauen im Juni torlos. Bei Real wartet der Angreifer bereits seit sieben Pflichtspielen auf seinen Premierentreffer und auch in der Vorbereitung gelang ihm kein Torerfolg. Dabei stand er jedoch insgesamt nur 218 Minuten auf dem Platz.

Für die Marca steht nach dem schwachen Start fest, dass es sich bei Jovic bisher um einen Fehleinkauf handle. Selbst Real-Flops wie "Klaas-Jan Huntelaar oder Emmanuel Adebayor" hatten laut der Zeitung einen besseren Start. Doch der 21-Jährige habe "noch alle Möglichkeiten, die Wende zu schaffen." Die Marca ergänzt: "Aber der Druck wächst."

Im Juli wechselte Jovic für 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid. Bei den Hessen zählte Jovic zu den Shootings-Stars und kam in zwei Jahren auf 36 Tore in 75 Spielen. In der spanischen Hauptstadt reichte es für den serbischen Nationalspieler bisher nur zu Kurzeinsätzen.