Eintracht Frankfurt: Dost-Deal vor Abschluss, Gerüchte um Rebic-Weggang - alle News und Transfergerüchte zur SGE

Eintracht Frankfurt ist im Werben um Bas Dost auf der Zielgeraden. Derweil könnte Ante Rebic vor einem Weggang stehen. Alle News zur SGE.

musste nach dem erfolgreichen Start in die neue Saison am zweiten Spieltag den ersten Dämpfer hinnehmen. In Leipzig kassierte die SGE eine 1:2-Pleite.

Gute Nachrichten gibt es indes von der Transferfront: Wunschstürmer Bas Dost steht nach langem Hickhack kurz vor einem Wechsel zu den Hessen. Der Niederländer soll am Montag seinen Medizincheck absolvieren.

Während bei Dost alles klar ist, könnte mit Ante Rebic noch ein Schlüsselspieler gehen. Eintracht-Boss Fredi Bobic bestätigte Anfragen für den Kroaten, der jüngst von Trainer Adi Hütter für seine schlechte Leistung im Europa-League-Qualispiel gegen Straßburg kritisiert wurde.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Montag.

Eintracht Frankfurt: Bas Dost am Montag beim Medizincheck

Wunschstürmer Bas Dost absolviert am Montag den Medizincheck bei Bundesligist Eintracht Frankfurt. Dies bestätigte Sportdirektor Bruno Hübner nach dem Bundesligaspiel bei (1:2) am Sonntag. Zuvor war fraglich gewesen, ob Dost von Lissabon nach Hessen wechselt.

Die Portugiesen hatten am vergangenen Dienstag mitgeteilt, dass "überraschende und kurzfristige Forderungen vonseiten des Spielers die Umsetzung des Transfers verhindern". Die Seite des Spielers dementierte.

Eintracht Frankfurt: Ante Rebic vor dem Absprung?

Das Transferfenster ist noch eine Woche geöffnet. Bis dahin könnte sich bei Eintracht Frankfurt allerdings noch etwas tun. Laut eines kicker-Berichtes verdichten sich die Anzeichen, dass Ante Rebic den Klub verlassen wird.

Das Fachmagazin verweist dabei auf die jüngsten Aussagen von SGE-Boss Fredi Bobic. "Wir wissen, dass es Anfragen für den Spieler von verschiedenen Vereinen gibt", wird Bobic zitiert. Damit Frankfurt den Kroaten freigibt, müssten Bobic zufolge aber "alle Parameter stimmen."

Rebic besitzt bei den Adlern noch einen Vertrag bis 2022.

Nach Abgänge von Jovic und Haller: Eintracht Frankfurt beklagt Offensivschwäche

Trainer Adi Hütter von Eintracht Frankfurt hat die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor moniert. Im Anschluss an das 1:2 gegen RB Leipzig am Sonntag kritisierte der Österreicher: "Vor dem Tor waren wir nicht konsequent genug, während Leipzig aus wenigen Chancen viel gemacht hat."

Die SGE hatte nach den Abgängen der treffsicheren Angreifer Luka Jovic und Sebastien Haller nur Dejan Joveljic als Ersatz für die Sturmspitze verpflichtet. Am Montag wird sich auch Bas Dost den Hessen anschließen. Der Niederländer soll dabei helfen, die Offensivschwäche auszubügeln.