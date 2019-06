Eintracht Frankfurt: Transferziel Grujic entscheidet sich am Wochenende, Kohr weiter auf der Liste - alle News und Transfergerüchte zur SGE

Die Eintracht hofft weiter auf die Verpflichtung von Marko Grujic. Auch an Leverkusens Dominik Kohr ist der Klub noch dran. Alle News zur SGE.

befindet sich mitten in den Kaderplanungen für die kommende Saison. Nach der Verpflichtung von Djibril Sow wollen die Hessen noch weitere Spieler holen.

Der von Liverpool zuletzt an ausgeliehene Marko Grujic ist dabei genauso ein Thema wie Bayer Leverkusens Dominik Kohr. Torhüter Kevin Trapp soll fix von PSG zur SGE wechseln.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Freitag.

Zur SGE oder nicht? Marko Grujic entscheidet sich am Wochenende

Marko Grujic wird am Wochenende nach Angaben des Berliner Kuriers über seine sportliche Zukunft entscheiden. Der Serbe war in der vergangenen Saison vom an Hertha BSC ausgeliehen und müsste eigentlich zum Premier-League-Klub zurückkehren.

Grujic will dem Bericht zufolge aber in der bleiben - und mit Hertha BSC, und Eintracht Frankfurt sind drei Klubs aus Deutschlands Oberhaus an ihm interessiert. Wer den Zuschlag für eine weitere Leihe macht, wird sich in Kürze herausstellen.

Dominik Kohr weiterhin auf Frankfurts Wunschliste

Eintracht Frankfurt ist an Dominik Kohr von interessiert. Das berichtet der kicker . Der 25-Jährige soll eine weitere Option für das Mittelfeld sein, allerdings sind die von Leverkusen aufgerufenen zehn Millionen Euro dem Bericht zufolge für Frankfurt zu viel.

Kohr kam in der Rückrunde der vergangenen Saison unter Bayer-Trainer Peter Bosz nicht über eine Reservistenrolle hinaus.

SGE wartet bei Kevin Trapp auf PSG-Antwort

Eintracht Frankfurt möchte den zuvor ausgeliehenen Kevin Trapp von fest verpflichten. Mit dem Torhüter ist nach Informationen der Frankfurter Rundschau alles klar, doch es fehlt noch das Okay der Franzosen.

Bei PSG fehlt nach dem Abgang von Sportdirektor Antero Henrique dem Bericht zufolge der Ansprechpartner, um den Deal eintüten zu können. Die SGE sei bereit, acht Millionen Euro für Trapp auszugeben.

Saisonstart mit Heimspiel gegen Hoffenheim

Für Eintracht Frankfurt beginnt die Bundesliga-Saison 2019/20 am 17. August mit einem Heimspiel gegen die TSG .

In der Hinrunde kommen mit (5. Spieltag) und Bayern München (10. Spieltag) die beiden Top-Teams der vergangenen Spielzeit zur Eintracht.

Unsere @Bundesliga_DE-Partien 2019/20 im Überblick 👀 Die genaue Terminierung der Begegnungen folgt. Was sagt ihr zum #Spielplan?

Eintracht Frankfurt: Max Kruse fordert wohl zu viel Geld

Max Kruse, der seinen Vertrag bei Werder Bremen bekanntlich nicht verlängert und die Norddeutschen verlässt, war zuletzt auch heißes Thema bei Eintracht Frankfurt. Sportvorstand Fredi Bobic hat den Transfer mittlerweile aber abgehakt. "Wir haben uns sehr, sehr intensiv mit ihm beschäftigt. Aber ich sehe aktuell nicht die reelle Chance, dass wir ihn bekommen", erklärte er im Podcast Der Sechzehner.

Die Konkurrenz sei laut Bobic zu groß: "Max ist sehr beliebt und sehr gefragt auf dem Markt." Er habe sicherlich Angebote, die "wirtschaftlich und sportlich" für ihn sehr interessant seien. Da könnte die Eintracht nicht mithalten. Bobic: "Ich finde es auch nicht so schlimm. Es ist wie es ist."