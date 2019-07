Eintracht Frankfurt: Hannovers Anton als Plan B für Hinteregger? Alle News und Transfergerüchte zur SGE

Ob Martin Hinteregger zur SGE wechselt, ist weiterhin offen. Offenbar haben die Hessen einen Plan B in petto. Alle News zu Eintracht Frankfurt.

Wechselt Martin Hinteregger zu oder bleibt er beim ? Diese Frage treibt die SGE-Fans dieser Tage um. Sollte der Deal scheitern, haben die Hessen offenbar einen Plan B ausgearbeitet. Nach Informationen der Bild zufolge beschäftigen sich die Bosse mit Waldemar Anton von .

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Schlechte Nachrichten gibt es indes von der Testspiel-Front zu vermelden: Beim Uhrencup in Biel setzte es eine deutliche 1:5-Pleite gegen den Schweizer Meister .

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Donnerstag.

Bericht: SGE nimmt Waldemar Anton als Hinteregger-Ersatz ins Visier

Eintracht Frankfurt bringt sich für den Fall in Stellung, dass Martin Hinteregger vom FC Augsburg nicht an den Main wechselt. Die Bild berichtet, dass die SGE Waldemar Anton von Hannover 96 als Alternative auf dem Zettel hat.

Demnach sei der 96-Innenverteidiger die Wunschlösung für Sportchef Fredi Bobic, sollte die Verpflichtung von Hinteregger scheitern. Kontakt habe man mit den Niedersachsen auch schon aufgenommen.

Anton besitzt in Hannover noch einen Vertrag bis 2021 und dürfte dementsprechend nicht billig werden. Die Bild nennt eine potenzielle Ablöse von zehn Millionen Euro.

Eintracht Frankfurt kassiert deutliche Testspiel-Niederlage

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Vorbereitung auf die neue Saison einen Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter verlor beim Uhrencup in Biel gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern mit 1:5 (0:2). Neuzugang Dejan Joveljic erzielte kurz vor Schluss den Ehrentreffer.

Bereits am Freitag geht es für Frankfurt mit dem zweiten Spiel in Biel weiter, Gegner ist dann der FC Luzern. Einen Tag später endet das Trainingslager der Eintracht in der . Am 25. Juli steht für die Hessen das erste Spiel in der Europa-League-Qualifikation auf dem Programm.

Eintracht Frankfurt: Martin Hinteregger trainiert beim FC Augsburg

Martin Hinteregger ist am Montag zum Training des Bundesligisten FC Augsburg erschienen. Der österreichische Nationalspieler, der die Rückrunde bei Eintracht Frankfurt spielte, erschien laut der Bild-Zeitung in einem Auto mit Frankfurter Kennzeichen.

Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic teilte auf der Homepage der Adler mit, dass zwischen beiden Vereinen derzeit "Funkstille" bezüglich eines Transfers herrsche.

Eintracht Frankfurt: Willems, Cavar, Stendera und Müller sollen gehen

Jetro Willems, Marijan Cavar, Marc Stendera und Nicolai Müller haben bei Eintracht Frankfurt keine Zukunft mehr. Das machte Trainer Adi Hütter deutlich, indem er sie vom Mannschaftstraining ausschloss und auf einem Nebenplatz laufen ließ.

"Die Spieler, die den Verein verlassen sollen, haben einen klaren Fahrplan mitbekommen", wird er von op-online.de zitiert. "Natürlich lasse ich lieber die laufen, mit denen man nicht mehr so plant."

PSG erteilt Kevin Trapp keine Freigabe - Eintracht Frankfurt muss abwarten

Aktuell ist noch nicht klar, ob sich eine dauerhafte Rückkehr von Torhüter Kevin Trapp zur Eintracht aus Frankfurt realisieren lässt. Dessen aktueller Klub denkt aktuell nicht an einen Verkauf.

"Ich hatte bereits ein sehr gutes Gespräch mit Leonardo, dem neuen sportlichen Verantwortlichen von PSG", wird Sportvorstand Fredi Bobic bei eintracht.de zitiert. "Aktuell wird Kevin nicht freigegeben."

Somit kehrt Trapp vorerst in die französische Hauptstadt zum Team von Thomas Tuchel zurück.

Eintracht Frankfurt will Gespräche mit dem BVB wegen Sebastian Rode "intensivieren"

Sebastian Rode spielt in den Planungen von Eintracht Frankfurt trotz seiner schweren Verletzung weiterhin eine gewichtige Rolle. Die SGE werde demnächst Gespräche mit bezüglich eines Transfers aufnehmen, betonte Sportvorstand Fredi Bobic.

"Rode ist gerade als Spieler von Borussia Dortmund in der Reha", sagte er bei eintracht.de und ergänzte: "Auch in seinem Fall werden wir die Gespräche in den nächsten Wochen intensivieren."

Rode verbrachte den Großteil der abgelaufenen Spielzeit bei den Adlern, zog sich kurz vor Saisonende einen Knorpelschaden im Knie zu.

Eintracht Frankfurt: Kommt Anastasios Donis als Rebic-Ersatz?

Eintracht Frankfurt hat laut Informationen des kicker ein Auge auf Stürmer Anastasios Donis vom geworfen. Der Grieche könnte bei den Hessen Ante Rebic ersetzen, der zuletzt mit einem Wechsel zu in Verbindung gebracht wurde.

Donis' Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2021. Bis zum 30. Juni war darin eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro für den Offensivmann festgeschrieben. Diese Summe soll für Fredi Bobic zu hoch gewesen sein. Da die Klausel zum 1. Juli jedoch auslief, ist der Preis für den 22-Jährigen nun frei verhandelbar.

Zuletzt soll das Interesse der Frankfurter an Donis trotzdem abgenommen haben. Ein Grund dafür könnte der schwierige Charakter des Rechtsfußes sein. Möglicherweise ist das schwindende Interesse der SGE aber auch ein Indiz für einen Verbleib von Rebic.