Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: SGE gibt Bobic nur gegen angemessene Ablösesumme frei, Hasebe hofft auf Karriereabschluss in der Königsklasse

Eintracht Frankfurt will Fredi Bobic nicht vorzeitig gehen lassen. Zumindest eine Ablöse soll für den Sportvorstand her. Alle News und Gerüchte.

Der Donnerstag bei Eintracht Frankfurt. Hier werdet Ihr heute mit allen wichtigen News und Gerüchten zu den Adlern aus der Bundesliga versorgt. Die Nachrichten zu allen Transfers, Vertragsverlängerungen und anderen Themen bei den Hessen.

Frankfurt gibt Bobic nur gegen angemessene Ablösesumme frei

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt würde seinen abwanderungswilligen Sportvorstand Fredi Bobic für die Zahlung einer angemessenen Ablösesumme freigeben. Das ist das Ergebnis einer Aufsichtsratssitzung am Mittwoch.

"Sollte ein Klub bei der Eintracht unmittelbar oder über Fredi Bobic mittelbar sein Interesse an einer vorzeitigen Anstellung von ihm bekunden, ist der Aufsichtsratsvorsitzende Philip Holzer gemäß einstimmigen Aufsichtsratsbeschlusses bevollmächtigt, im Interesse der Eintracht Verhandlungen über die Bedingungen einer vorzeitigen Auflösung des Vorstandsvertrages von Fredi Bobic zu führen", hieß es in einer Mitteilung der Hessen.

Bobic hatte erklärt, dass er die Eintracht trotz eines bis 2023 laufenden Vertrags verlassen möchte. Ligakonkurrent Hertha BSC hat großes Interesse an einer Verpflichtung. "Wenn er sagt, er geht, dann wollen die (Eintracht Frankfurt, d. Red.) dafür eine Menge Geld sehen", sagte Aufsichtsrat Jens Lehmann zuletzt bei Sky90. Die kolportierte Summe in Höhe von fünf Millionen Euro sei "in dieser Größenordnung" anzusiedeln, ergänzte der ehemalige Nationaltorhüter.

Der Frankfurter Aufsichtsrat hat Bobic darauf hingewiesen, "dass sein Vorstandsvertrag ohne jede Kündigungs- oder Ausstiegsmöglichkeit noch bis 30. Juni 2023 läuft", wie es in der Mitteilung heißt. Bobic habe dies bestätigt und erklärt, dass er sich vertragskonform verhalten und dementsprechend seinen Vertrag einhalten werde.

Eintracht Frankfurt: Hasebe hofft auf Karriereabschluss in der Königsklasse

Dauerbrenner Makoto Hasebe (37) hofft nach der Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt auf einen Karriereabschluss in der Königsklasse. Es sei "ein sehr großer Traum, nochmal Champions League zu spielen", sagte der Japaner, der zuletzt 2010 als Spieler des VfL Wolfsburg in der Königsklasse aufgelaufen war. Er wolle den Fans auch etwas zurückgeben.

Das Erfolgsgeheimnis seiner Leistungen im hohen Sportleralter liege weiterhin im täglichen Baden und dem japanischen Essen, erklärte Hasebe, der in der Kabine nach eigenen Angaben "Legende", "Opa" oder "alter Mann" genannt wird. Nach der Verlängerung um ein weiteres Jahr sage ihm sein Gefühl aber, "dass nächste Saison die letzte in meiner aktiven Fußballkarriere ist".

Eintracht Frankfurt hat Torjäger-Talent im Visier

Eintracht Frankfurt hat das Sturmtalent Gökdeniz Bayrakdar von Antalyaspor im Visier, wie die türkische Zeitung Ajansspor berichtet. Der türkische Verein will ihn jedoch erst in frühestens zwei Jahren gehen lassen. Der 19-Jährige hat noch Vertrag bei seinem Klub bis Sommer 2025.

Der junge Türke stand in dieser Saison bereits in 26 Partien auf dem Platz. Dabei kickte er mit bekannten Größen wie Lukas Podolski, Sidney Sam oder Nuri Sahin. In der Süperlig schoss der Angreifer bereits fünf Tore in diesem Jahr. Antalyaspor hat großes Vertrauen in den Spieler und würde Ihn eigentlich noch gerne für zwei Jahre halten, auch um den Marktwert des Jungen zu steigern.

Für die Hessen wäre der Transfer zunächst auch eine Investition in die Zukunft. Denn an das Niveau in der Bundesliga müsste sich auch der talentierte Rechtsaußen gewöhnen. Auch ein Leihgeschäft könnt daher nach einem Wechsel in Frage kommen für Frankfurt. Eine Ablöse im höheren einstelligen Millionenbereich kommt für die Adler nicht in Frage.

Bayrakdars Stärke liegt in seiner Schnelligkeit über die Außen. Wegen seines stärkeren linken Fußes spielt er daher gerne auf der rechten Seite und zieht dann nach innen, um aufs Tor zu schießen. Diese Fähigkeiten sollen neben der Eintracht auch der VfB Stuttgart erkannt haben, die den Spieler als Ersatz für Silas Wamangituka holen könnten, falls dieser abgeworben wird.

