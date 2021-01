Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Danny da Costa vor Wechsel nach Mainz, Sebastian Rode kehrt zurück - alles zur SGE heute

Danny da Costa verlässt Eintracht Frankfurt offenbar in Richtung Mainz 05, Sebastian Rode kehrt in den Kader zurück. Alle News zur SGE heute.

Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode kehrt nach Knieproblemen zurück

Bundesligist Eintracht Frankfurt kann im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld wieder auf Mittelfeldmotor Sebastian Rode zurückgreifen. "Rode hat wieder mittrainiert und wird die Reise nach Bielefeld machen", sagte Trainer Adi Hütter auf der Spieltagspressekonferenz. Die vergangenen beiden Partien hatte der 30-Jährige wegen Knieproblemen verpasst.

Hütter warnte sein Team nach dem jüngsten Erfolgslauf mit vier Siegen aus fünf Partien vor Leichtsinnigkeit. "Bielefeld macht das richtig gut, bei ihren Niederlagen sind sie meist mit nur einem Tor Unterschied als Verlierer vom Platz gegangen. Sie laufen unheimlich viel und haben in Doan einen kreativen Schlüsselspieler", sagte der 50-Jährige. Seine Mannschaft erwarte am Samstag (15.30 Uhr/Sky) "ein sehr intensives Fußballspiel".

Für das Ziel Europapokal wollen die Frankfurter in der Rückrunde ihren Ruf als Remiskönige ablegen. "Die neun Unentschieden sind eine Zahl, die man korrigieren kann. Vielleicht lieber die eine oder andere Niederlagen mehr und dafür eben auch den einen oder anderen Sieg mehr", gab Hütter die Marschroute für die zweite Halbserie aus.

Eintracht Frankfurt: Danny da Costa vor Wechsel zu

Danny da Costa steht offenbar kurz vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zu -Konkurrent Mainz 05. Das berichten die Allgemeine Zeitung , der kicker und transfermarkt.de übereinstimmend.

Da Costa, der in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, soll sich zunächst per Leihe den Mainzern anschließen. Erst vor wenigen Tagen hatte Frankfurt Dominik Kohr ebenfalls an die 05er verliehen.

Da Costa, der in der Hinrunde nur sechs Bundesliga-Einsätze verbuchte, soll in Mainz mithelfen, den Klassenerhalt vielleicht doch noch zu schaffen. Zur Saison-Halbzeit steht der FSV mit nur sieben Punkten auf Platz 17.

Eintracht Frankfurt: Rückrunden-Auftakt gegen Arminia Bielefeld steht an

Die Rückrunde der Bundesliga startet für Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) mit dem Spiel bei Aufsteiger Arminia Bielefeld.

In der Hinrunde trennten sich die SGE und Bielefeld zum Saisonstart mit 1:1. Während Frankfurt die Hinrunde auf Platz acht abgeschlossen hat, steht die Arminia aktuell auf Rang 15.

Real Madrids Trainer Zinedine Zidane hat sich erfreut über die Leistung des verliehenen Stürmers Luka Jovic in seinem ersten Spiel für Eintracht Frankfurt nach seiner Rückkehr zu den Hessen gezeigt . Auch eine erfolgreiche Zeit bei den Madrilenen hält Zidane weiterhin für möglich.

"Mir gefällt es, was er geleistet hat. Ich freue mich für ihn und wünsche ihm das Beste. Es war für ihn eine gute Option, zu wechseln", sagte Zidane hinsichtlich des 3:1-Erfolgs der Frankfurter gegen den , bei dem Jovic nach seiner Einwechslung in der 62. Minute einen Doppelpack schnürte.

Nach seinem Wechsel aus der Mainmetropole nach für 60 Millionen Euro im Sommer 2019 schaffte es der 23-Jährige nicht, bei den Königlichen Fuß zu fassen. In 32 Einsätzen gelangen ihm gerade einmal zwei Tore. Jovics Vertrag in Madrid läuft noch bis 2025.

Eintracht Frankfurt News: Die aktuellen Top-Torschützen der SGE

Name Position Tore Andre Silva Angriff 12 Bas Dost ( inzwischen bei Club Brügge ) Angriff 4 Daichi Kamada Mittelfeld 2 Aymen Barkok Mittelfeld 2 Amin Younes Mittelfeld 2

