Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 live: Die Übertragung der Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM

Am heutigen Samstagnachmittag (18. Dezember 2021) empfängt Eintracht Frankfurt im heimischen Deutsche-Bank-Park Mainz 05. Angepfiffen wird die Bundesligapartie um 15:30 Uhr.

Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass beide Teams aktuell punktemäßig gleichauf liegen. Aufgrund des besseren Torverhältnisses steht aber Mainz 05 auf Tabellenplatz sechs, Eintracht Frankfurt auf Rang sieben. Ihr letztes Bundesligaspiel konnten beide Mannschaften gewinnen. Wer heute die Nase vorne hat, erfahren wir ab 15:30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle nötigen Infos, die Ihr braucht, um das Spiel im TV oder LIVE-STREAM verfolgen zu können.

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 heute live: Die Partie in der Übersicht

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 (live bei Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga, 17. Spieltag Anpfiff 18. Dezember - 15:30 Uhr Spielort Deutsche-Bank-Park, Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 live: Wie läuft die Bundesliga heute im TV?

Verantwortlich für die Übertragung der Bundesliga sind der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Ersterer zeigt alle Spiele am Freitag und Sonntag, die restlichen Partien laufen exklusiv auf Sky. Dementsprechend ist auch die heutige Partie nur bei Sky zu sehen. Eine Übertragung im Free-TV gibt es bei der Bundesliga leider nur sehr selten.

Um bei Sky zusehen zu können, müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei könnt Ihr aus unterschiedlichen Paketen auswählen, die Euch Sky anbietet. Wenn Ihr die Bundesliga live verfolgen wollt, braucht Ihr das "Fußball-Bundesliga-Paket". Habt Ihr dann ein gültiges Abonnement abgeschlossen, könnt Ihr die Inhalte Eures gekauften Pakets auf den verschiedenen Sendern von Sky sehen.

Was genau so ein Paket kostet und was Ihr bei Sky außerdem alles sehen könnt, das gibt es hier noch einmal zum Nachlesen.

Verfügt Ihr also über ein gültiges Abo, dann könnt Ihr ab 15:30 Uhr auf Sky Sport 2 das Spiel zwischen Frankfurt und Mainz verfolgen. Wer lieber die Konferenz mit den anderen Spielen an diesem Nachmittag sehen möchte, der ist bei Sky Sport 1 richtig aufgehoben.

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 heute live: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im TV gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Auch hier ist allerdings Sky wieder federführend. Wie genau das klappt, erklären wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Der LIVE-STREAM-Service von Sky nennt sich Sky Go und ist direkt bei jeder Abo-Bestellung von Sky mitenthalten. Verfügt Ihr also über ein solches Abo, könnt Ihr Euch einfach mit Euren Zugangsdaten bei der Sky-Go-App anmelden und schon könnt Ihr dort den LIVE-STREAM verfolgen.

Neben einem gültigen Sky-Konto ist dabei natürlich auch ein internetfähiges Gerät von Nöten. Mehr Infos zu Sky Go gibt es hier.

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM verfolgen

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr per STREAM zusehen könnt, stellt das Sky Ticket dar. Hierbei müsst Ihr 29,99€ bezahlen und erhaltet dann 30 Tage lang Zugriff auf verschiedenste LIVE-STREAMS bei Sky. Welche Wettbewerbe genau Ihr dann damit verfolgen könnt, hängt natürlich wieder von der Art des Tickets ab, das Ihr kauft. Wenn Ihr die Bundesliga live sehen wollt, dann braucht Ihr das Supersport-Ticket.

Nach den 30 Tagen verfällt allerdings Euer Zugangsrecht wieder und für den nächsten Monat müsstet Ihr Euch ein neues Ticket kaufen. Oder Ihr holt Euch direkt das Jahresabo und zahlt dann nur 24,99€ pro Monat.

Den Link zum Supersport-Ticket gibt es hier.

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 heute live: Der LIVE-TICKER zur Bundesliga

Auch dieses Mal gibt es natürlich wieder einen LIVE-TICKER von GOAL. Dieser ist völlig kostenlos und informiert Euch sofort, wenn auf dem Spielfeld etwas passiert. Hier bleibt Ihr also immer up to date.

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 live: Die Übertragung der Bundesliga heute im Überblick

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.