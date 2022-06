Eintracht Frankfurt verpflichtet Lucas Alario von Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt macht auf dem Transfermarkt weiter Nägel mit Köpfen. Aus Leverkusen kommt Lucas Alario an den Main.

Europapokalsieger Eintracht Frankfurt rüstet für die kommende Saison weiter kräftig auf. Wie die Hessen am Freitag bekannt gaben, wechselt Stürmer Lucas Alario von Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen an den Main. Der 29 Jahre alte Argentinier erhält beim künftigen Champions-League-Teilnehmer einen Vertrag bis 2025.

"Lucas Alario verfügt über große Erfahrung und hat sich in Leverkusen als absoluter Teamplayer gezeigt. In den letzten Jahren hat er immer wieder seine Stärken im Torabschluss unter Beweis gestellt, und er kennt die Bundesliga bestens", sagte Sportvorstand Markus Krösche und ergänzte: "Wir sehen uns mit Lucas in dieser Konstellation im Angriff für die Herausforderungen in der neuen Saison gerüstet."

Eintracht Frankfurt: Lucas Alario zweiter Top-Transfer nach Mario Götze

Alario war 2017 von River Plate Buenos Aires nach Leverkusen gewechselt. Für die Werkself bestritt er insgesamt 164 Pflichtspiele, in denen er 58 Tore erzielte. Zudem steuerte er 16 Assists bei. In Leverkusen blieb ihm zuletzt aber meist nur noch die Jokerrolle hinter Patrik Schick.

Die Frankfurter hingegen sichern sich einen weiteren starken Offensivspieler, nachdem der Europa-League-Sieger zuletzt bereits mit der Verpflichtung von WM-Held Mario Götze für Aufsehen gesorgt hatte.