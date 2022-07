Eintracht Frankfurt vs. LASK Linz: Wird das Testspiel heute live im TV und STREAM übertragen?

Eintracht Frankfurt ist bei einem Testspiel in Linz zu Gast. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Samstagnachmittag (09. Juli 2022) ist Eintracht Frankfurt zu Gast beim Linzer ASK. Das Testspiel wird um 15:00 Uhr in der Raiffeisen-Arena in Pasching bei Linz angepfiffen.

Der jetzige Eintracht-Trainer Oliver Glasner war früher als Cheftrainer beim LASK aktiv. 2019 wechselte er zum VfL Wolfsburg, bevor er dann zu Eintracht Frankfurt ging, wo er die Europa League gewinnen konnte. Die Frankfurter sind natürlich klarer Favorit der Begegnung - ob sie dieser Rolle gerecht werden können, erfahren wir dann ab 15 Uhr.

Alle nötigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Eintracht Frankfurt vs. LASK Linz heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. LASK Linz Wettbewerb Testspiel Anpfiff 9. Juli 2022 - 15 Uhr Spielort Raiffeisenbank-Arena (Pasching)

Eintracht Frankfurt vs. LASK Linz heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Wer das Spiel gerne im TV verfolgen möchte, der muss auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen. Im TV wird das Spiel nur bei Sky Sport News gezeigt. Dieser Sender war lange Zeit kostenlos verfügbar, ist mittlerweile aber wieder hinter der Bezahlschranke von Sky gelandet.

Um bei Sky jetzt zusehen zu können, müsst Ihr zwischen verschiedenen kostenpflichtigen Paketen auswählen, die Euch unterschiedliche Inhalte des Bezahlsenders freischalten. Was genau Ihr braucht, um Sky Sport News sehen zu können, könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann ein gültiges Abo habt, könnt Ihr einfach um 15:00 Uhr bei Sky Sport News einschalten und die ganzen 90 Minuten live sehen.

Getty Images

Eintracht Frankfurt vs. LASK Linz heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel per LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür stehen Euch sogar zwei verschiedene Möglichkeiten offen.

Eintracht Frankfurt vs. LASK Linz heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go nennt sich der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky. Jeder, der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich einfach die Sky-Go-App herunterladen und sich dort mit seinen Zugangsdaten anmelden.

Jetzt braucht Ihr nur noch ein internetfähiges Gerät und könnt schon das von Euch gebuchte Paket per LIVE-STREAM sehen. Mehr Infos zu Sky Go könnt Ihr hier nachlesen.

Eintracht Frankfurt vs. LASK Linz heute live: Mit WOW zum LIVE-STREAM der Partie

WOW nannte sich früher Sky Ticket und ermöglicht Euch ebenfalls, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Mit dem WOW Live-Sport-Abo seht Ihr z.B. alle Samstagsspiele der Bundesliga, die Premier League, NHL und die Formel 1.

Das alles kostet Euch dann 24,99 Euro pro Monat. Was genau Ihr bei WOW jetzt buchen müsst, um auch Sky Sport News und dementsprechend die heutige Partie sehen zu können, gibt es hier zum Nachlesen.

Eintracht Frankfurt vs. LASK Linz heute live: Die Aufstellungen der Teams

Aufstellung Eintracht Frankfurt: Trapp - Ndicka, Toure, Tuta - Knauff, Jakic, Sow, Kamada, Kostic - Lindström, Borre.

Aufstellung LASK Linz: Schlager - Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Nakamura - Michorl, Hong, Jovici, Renner, Horvath - Ljubicic.