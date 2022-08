Eintracht Frankfurt: Kostic-Millionen für PSG-Talent Ebimbe?

Im zweiten Anlauf will die SGE PSG-Talent Junior Dina Ebimbe holen. Die Chancen scheinen gut zu stehen.

Eintracht Frankfurt will die Ablöse für Mittelfeldstar Filip Kostic zu einem Großteil in einen jungen Franzosen investieren. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht der Europa-League-Gewinner vor einem Transfer von Junior Dina Ebimbe von Frankreichs Meister Paris Saint-Germain.

So heißt es bei fussballtransfers.com und SPORT1, die Verantwortlichen der SGE hätten nicht nur mit dem 21-Jährigen eine Einigung erzielt sondern auch mit PSG. Als Ablöse ist eine Summe von bis zu zehn Millionen Euro im Gespräch.

Eintracht Frankfurt: Kostic-Millionen für Ebimbe

Möglich macht diese Investition der Abgang Filip Kostics. Dieser steht unmittelbar vor einem Transfer zu Juventus. Eintracht-Trainer Oliver Glasner bestätigte das am Dienstagabend im Vorfeld des UEFA Supercups gegen Real Madrid. Der Kostic-Transfer spült nach Informationen von GOAL und SPOX etwa 17 Millionen Euro in die Kassen der Hessen.

Ebimbe, dessen aktueller Vertrag noch bis 2023 läuft, ist dabei allerdings kein positionsgetreuer Ersatz für Linksaußen Kostic. Der französische U21-Nationalspieler ist vielmehr im zentralen Mittelfeld zuhause. Laut SPORT1 wollte Frankfurt ihn bereits im Winter verpflichten. Auch Bayer Leverkusen und SC Freiburg wurden als Interessenten gehandelt.

Ebimbe wechselte 2012 in die PSG-Jugend. In den vergangenen beiden Jahren war er an Le Havre und Dijon ausgeliehen. So sammelte er bereits 65 Einsätze in den beiden höchsten Spielklassen Frankreichs.