Eintracht Frankfurt: Jupp Heynckes adelt Abwehrspieler Danny da Costa

Ex-Bundesliga-Coach Jupp Heynckes schwärmt von seinem ehemaligen Schützling Danny da Costa, aktuell bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag.

Der ehemalige -Trainer Jupp Heynckes, Triple-Sieger mit dem 2013, hat Abwehrspieler Danny da Costa von in den höchsten Tönen gelobt.

"Es freut mich ungemein, dass Danny da Costa solch eine Entwicklung genommen hat als Spieler. Er war damals sehr zurückhaltend", so Heynckes auf der Klubwebseite der SGE.

Da Costa feiert Profi-Debüt unter Heynckes

Damals war bei , als da Costa unter Heynckes vor über acht Jahren sein Profi-Debüt in der gegen gefeiert hat.

Laut Heynckes habe man bereits zu jener Zeit schon "seine läuferische und physische Stärke erkannt. Menschlich und charakterlich ist er sowieso top. Es ist kein Zufall, dass er den Weg gemacht hat."

Da Costa absoluter Dauerbrenner bei Eintracht Frankfurt

Da Costa, mittlerweile 25 Jahre alt, entwickelte sich in der Main-Metropole zu einem absoluten Leistungsträger und stand in der aktuellen Saison in jedem Pflichtspiel der Mannschaft von Trainer Adi Hütter in der Startelf.

"Ich habe noch Kontakt zu Peter Hermann (Heynckes' langjähriger Co-Trainer, Anm. d. Red.), und wir sprechen manchmal auch darüber, was für ein großartiger Spieler er geworden ist", so Heynckes. "Er bringt zum Teil überragende Leistungen!"