Eintracht Frankfurt: Jetro Willems wechselt auf Leihbasis zu Newcastle United

Bundesligist verleiht Linksverteidiger Jetro Willems für die kommende Saison an Premier-League-Klub . Das gaben beide Vereine am Freitagabend offiziell bekannt.

Die Magpies haben nach Ablauf der Spielzeit eine Kaufoption für den Niederländer. "Jetro war zwei Jahre lang ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders, zuletzt aber mit seiner sportlichen Rolle nicht mehr zufrieden, weshalb wir seinem Wechselwunsch entsprochen haben“, wird Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic in der Mitteilung zitiert.

Willems war 2017 von der zur Eintracht gewechselt. Nach einem starken ersten Halbjahr konnte sich der 25-Jährige aber nicht konstant einen Stammplatz erkämpfen.

#HelloJetro



The full story on @JetroWillems_15's arrival at St. James' Park.https://t.co/xk4sU0nExS #NUFC pic.twitter.com/u3JgQplaMu