Offiziell: Eintracht Frankfurt verpflichtet Jens Petter Hauge von Milan

Eintracht Frankfurt hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Jens Petter Hauge von der AC Mailand verstärkt.

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich mit Offensivspieler Jens Petter Hauge von der AC Mailand verstärkt. Das bestätigten beide Klubs am Dienstagvormittag.

Fix: @jenspetter99 kommt vom @acmilan zunächst auf Leihbasis bis zum Ende der Saison 2021/22 an den Main ✍️ Zudem verfügt die Eintracht über eine Kaufoption. #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 10, 2021

Der 21-jährige Norweger wird zunächst für eine Saison ausgeliehen, im Anschluss verfügen die Hessen über eine Kaufoption.

Eintracht Frankfurt: Hauge-Kaufoption soll bei zwölf Millionen Euro liegen

"Mit Jens Petter Hauge fügen wir unserem Kader das nächste wichtige Puzzleteil hinzu. Unser Ziel ist es, den Kader so auszurichten, dass wir noch mehr Variabilität haben und weniger berechenbar sind. Neben eines hohen Tempos verfügt Jens Petter über Fähigkeiten, offensive Eins-gegen-eins-Situationen zu lösen und so aus allen offensiven Positionen Torgefahr auszustrahlen", freute sich Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.

Hauge selbst will in Frankfurt den "nächsten Schritt machen. Ich habe die Auftritte in der Europa League verfolgt und kann es selbst kaum erwarten, ab sofort das Eintracht-Trikot zu tragen", gab der Rechtsfuß an.

Medienberichten zufolge soll die Kaufoption bei zwölf Millionen Euro liegen. Milan gab zudem an, dass die Klausel unter gewissen Bedingungen zur Kaufpflicht werden kann.