Eintracht Frankfurt: Heimspiel gegen Chelsea in der Europa League bereits ausverkauft

Nur wenige Stunden nach dem Einzug in die Vorschlussrunde sind alle Tickets für das SGE-Heimspiel gegen die Blues bereits vergriffen.

Die Hoffnungen der kurzentschlossenen Fans von auf eine Teilnahme an der nächsten "magischen" Europapokal-Nacht sind auf Sand gebaut.

Sämtliche Tickets für das Halbfinal-Hinspiel der Hessen in der gegen den am 2. Mai sind bereits vergriffen, teilte die Eintracht am Freitagmorgen nach dem 2:0 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Lissabon mit.

Eintracht Frankfurt: Rückspiel gegen Chelsea an der Stamford Bridge

Der Bundesligist hatte für die K.o.-Runde sogenannte "Blind Date Pässe" verkauft, auch den entscheidenden Sieg gegen die Portugiesen hatten 48.000 Zuschauer in der ausverkauften WM-Arena verfolgt.

Das Rückspiel in der Vorschlussrunde in London steigt am 9. Mai.