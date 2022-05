Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung der Bundesliga

Am heutigen Sonntag findet der 33. Spieltag der Bundesliga seinen Abschluss. Eintracht Frankfurt trifft dabei auf Borussia Mönchengladbach. Angepfiffen wird die Begegnung um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park.

Vor allem für die Heimmannschaft ist die Bundesliga zum grauen Alltag geworden, nachdem man in der Europa League eine märchenhafte Reise hinter sich hat und am Donnerstag letztlich den Einzug ins Finale perfekt machen konnte.

Von solchen Erfolgen kann Gladbach in dieser Saison nur träumen, die Elf von Trainer Adi Hütter befindet sich im tabellarischen Niemandsland der Tabelle - und daran werden die letzten beiden Spiele nichts mehr ändern. Wer gewinnt das Duell der Tabellennachbarn?

Wie tritt Eintracht Frankfurt nach der Europa-League-Party in der Bundesliga gegen Gladbach auf? Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Eckdaten

Wettbewerb: Bundesliga | 33. Spieltag | Saison 21/22

Bundesliga | 33. Spieltag | Saison 21/22 Begegnung: Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach ( LIVE AUF DAZN )

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach ( ) Datum: Sonntag, 8. Mai 2022

Sonntag, 8. Mai 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park | Frankfurt

Bundesliga heute live im TV: Wird Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach im Free-TV übertragen?

Dass die Bundesliga zum größten Teil längst aus dem Free-TV verschwunden ist, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Dennoch gibt es hin und wieder einzelne Partien, die doch kostenlos übertragen werden. Gehört Eintracht Frankfurt gegen Gladbach am Sonntag zufällig zu diesen Spielen?

Die schlechte Nachricht vorab: Das Spiel aus Frankfurt wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Rechte zur Übertragung der Bundesliga teilen sich in der Saison 2021/22 die Sender DAZN und Sky. Erstgenannter zeigt alle Spiele des deutschen Oberhauses, die am Freitag und Sonntag stattfinden. Der Bundesliga-Samstag liegt in den Händen von Sky.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und STREAM bei DAZN

In den vorherigen Absätzen haben wir gelernt: Die Bundesliga ist sonntags bei DAZN zuhause. Dort wird Frankfurt gegen Gladbach live und in voller Länge übertragen.

DAZN ist auf quasi allen gängigen mobilen Endgeräten verfügbar. Ihr habt also die freie Wahl, ob Ihr die Bundesliga auf dem Handy, Notebook, Tablet oder dem Smart-TV verfolgen wollt.

Um die Streams von DAZN abrufen zu können, braucht man ein kostenpflichtiges Abonnement. Dieses kostet im Monatsabo 29,99 Euro. Entscheidet man sich direkt für ein Jahresabo, spart man durchaus - denn dann kostet der Monat 24,99 Euro. Bezahlt man für das ganze Jahr im Voraus, werden 274,99 Euro fällig.

Martin Hinteregger hat bei der gestrigen Partie eine Oberschenkelverletzung erlitten. Unsere Nummer 13 fällt damit für den Rest der Saison aus

Gute Besserung, Hinti!



Bis vor kurzem war der Anbieter ausschließlich für Streaming bekannt. Mittlerweile gibt es auch zwei lineare TV-Sender: DAZN 1 und DAZN 2. Frankfurt gegen Gladbach wird ab 15 Uhr auf DAZN 2 gezeigt, die Sender können jedoch ausschließlich via Sky oder Vodafone empfangen werden.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach heute live auf DAZN: Die Übertragung in der Übersicht

Sender DAZN (LIVE-STREAM) | DAZN 2 (Linear-TV) Vorberichte ab 15:00 Uhr Anpfiff 15.30 Uhr Moderation Christina Rann Kommentar Freddy Harder Experte Benny Lauth Reporter vor Ort Tom Kirsten

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Eintracht Frankfurt vs. Gladbach heute im kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach live im TV oder STREAM zu verfolgen, wollt aber dennoch keine wichtigen Szenen verpassen?

Dann bietet GOAL Euch die Möglichkeit, das Spiel im kostenlosen LIVE-TICKER zu verfolgen. Folgt einfach diesem Link zum LIVE-TICKER!

Eintracht Frankfurt vs. Gladbach heute live im TV, STREAM und TICKER: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick