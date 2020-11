Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Nürnberg: Das Testspiel LIVE im TV und LIVE-STREAM

Trotz Länderspielpause können wir heute eine Bundesliga-Mannschaft spielen sehen. Goal zeigt, wie das Spiel Frankfurt-Nürnberg übertragen wird.

Die Länderspielpause findet aktuell statt - zur Verärgerung vieler Fans: Schließlich will man seinen Verein auf dem Fußballplatz sehen. Für die Fans von und vom ist genau das heute trotzdem möglich: Die beiden Mannschaften treten heute in einem Testspiel gegeneinander an, Anpfiff ist um 14 Uhr.

Die Länderspiele kommen für Frankfurt womöglich zum richtigen Zeitpunkt: Vier Spiele in Folge konnte man nicht mehr gewinnen. Neben drei Unentschieden gegen den , und den gab es eine 0:5-Klatsche gegen den .

Auch bei Nürnberg lief es in den letzten Wochen alles andere als rund: Nach der verkorksten Vorsaison machte der Club genau da weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hatte und befindet sich nach sieben Spiel auf Rang 16. Auch die Franken konnten die letzten vier Spiele nicht mehr für sich entscheiden, auch hier gab es drei Unentschieden und eine Niederlage.

Für beide ist das Testspiel eine gute Gelegenheit, Selbstbewusstsein zu tanken. Goal erklärt die Übertragung des Testspiels und alles weitere zur Begegnung.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg: So läuft das Testspiel ab

Begegnung : Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg

: Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg Datum : 12.11.2020

: 12.11.2020 Anstoß : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort : Platz 4 | Deutsche Bank Park | Frankfurt

Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Nürnberg LIVE im TV: So wird das Testspiel übertragen

Viele Spiele der oder werden nicht im TV übertragen, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet ein Testspiel auf dem Fernseher zu sehen ist?

Diese Frage werden sich viele Fans heute stellen, und angesichts der komplizierten Rechtevergabe ist die Frage durchaus legitim. Trotzdem dürfen sich alle, die zwischen 14 und 16 Uhr zu viel Zeit haben, freuen: Das Spiel wird im TV übertragen!

Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg im Free TV: Das Testspiel bei Sky Sport News HD

Nicht nur das: Das Testspiel ist sogar im Free-TV zu sehen! Der Sender Sky Sport News (HD) überträgt das Freundschaftsspiel zwischen der Eintracht und dem Club. Um 13.45 Uhr geht die Übertragung los, das Spiel wird in voller Länge gezeigt.

Gehört Sky nicht zum Pay TV? Darum könnt ihr Frankfurt - Nürnberg kostenlos sehen

Viele Fans dürften bei dem Sender trotzdem die Stirn runzeln: Sky? Zeigen die ihr Programm nicht im Pay-TV? Das ist fast richtig: Nahezu jedes Event bei Sky wird von einem ihrer zahlreichen kostenpflichtigen Sender übertragen, allerdings gibt es hier eine Ausnahme, und das ist Sky Sport News.

Hier werden eigentlich rund um die Uhr alle News zur Welt des Sports, insbesondere zur Bundesliga vorgestellt - ab und zu überträgt der Sender aber auch mal ein Testspiel. Der Sender ist frei empfangbar - wie ihr den Sender auf eurem Fernseher einrichtet findet ihr hier.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Nürnberg: Das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen

Ihr habt keinen Fernseher, aber wollt trotzdem die Übertragung des Spiels sehen? Wie jeder moderne Fernsehsender auch bietet Sky Sport News sein Programm im LIVE-STREAM an.

Auch hier ist das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Nürnberg frei empfangbar, also nicht mit Kosten verbunden. Um das Spiel zu sehen müsst ihr euch nur zur Webseite von Sky Sport News klicken - alternativ könnt ihr die Homepage von Sky Sport aufrufen, dort startet der LIVE-STREAM im Miniplayer.

Einfach mobil streamen: SGE - Club mit der Sky Sport App sehen

Ihr habt keinen PC oder Laptop und könnt das Spiel nicht im Browser verfolgen? Dann könnt ihr Sky Sport News immer noch am Handy oder Tablet streamen, alles was ihr dafür braucht ist die kostenlose Sky Sport App.

Diese gibt es kostenlos im Play Store und App Store. Eine Übersicht zu Sky Sport App findet ihr hier.

Nicht nur auf Sky Sport News HD: Eintracht - FCN auf YouTube verfolgen

Alternativ könnt ihr das Spiel auch auf anderen Plattformen verfolgen: Die vereinseigenen Kanäle Club TV und Eintracht TV übertragen das Spiel ebenfalls vollständig. Im YouTube-LIVESTREAM vom 1. FC Nürnberg könnt ihr das Spiel so kostenlos sehen.

1. FC Nürnberg bei Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen zum Testspiel

Frankfurt: Bördner - Ndicka, Hasebe, Tuta - Toure, Chandler, Kohr, da Costa, Hrustic, Durm - Dost

Nürnberg: Früchtl - Sorg, Sörensen, Knothe, Nürnberger - Krauß, Rhein, Köpke, Behrens, Dovedan - Schäffler