Eintracht Frankfurt: Evan N'Dicka ist offenbar in den Fokus des FC Liverpool gerückt

Evan N'Dicka kann Eintracht Frankfurt ablösefrei verlassen. Das weckt offenbar Begehrlichkeiten bei einem Top-Klub aus der Premier League.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool steigt offenbar in das Rennen um Frankfurts Innenverteidiger Evan N'Dicka ein. Das berichtet die englische Zeitung The Mirror.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des ehemaligen französischen U21-Nationalspielers bei Eintracht Frankfurt läuft im Sommer aus. Dementsprechend wäre N'Dicka ablösefrei zu haben.

Als heißer Interessent gilt vor allem der FC Barcelona, angeblich sind sich beide Seiten schon über einen Wechsel einig. Fix ist der Transfer jedoch nicht, sodass sich nun offenbar auch die Reds Hoffnungen auf eine Verpflichtung von N'Dicka machen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 23-Jährige ist bei der Eintracht absoluter Leistungsträger und stand in dieser Saison in 35 Pflichtspielen auf dem Feld. Ihm gelangen ein Tor und eine Vorlage.