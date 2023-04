Eintracht Frankfurts Evan N’Dicka mit AS Rom angeblich schon einig

Evan N'Dicka kann Frankfurt im Sommer ablösefrei verlassen - und wird das wohl auch tun. Mit der Roma ist sich der Franzose wohl schon einig.

WAS IST PASSIERT? Die AS Rom ist sich angeblich mit Evan N'Dicka von Eintracht Frankfurt über einen Wechsel im Sommer einig. Das berichtet Calciomercato. Demnach kommt der 23-jährige Franzose nach der Saison ablösefrei in die italienische Hauptstadt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des Abwehrspielers in Frankfurt läuft aus. Die Roma bietet ihm dem Bericht zufolge eine Verdreifachung seines Nettogehalts auf rund zwei Millionen Euro pro Jahr.

WIE GEHT ES WEITER? Der Medizincheck soll für N'Dicka bereits in Rom geplant sein. Auch Houssem Aouar von Olympique Lyon soll nach der Saison ablösefrei zur Roma kommen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: N'Dicka kam 2018 für 5,5 Millionen Euro aus Auxerre zur Eintracht, die ihn nun aller Voraussicht nach ablösefrei ziehen lassen muss.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Verteidiger etablierte sich sofort nach seiner Ankunft als Stammspieler bei den Hessen. Er hat mittlerweile 130 Partien in der Bundesliga für die SGE bestritten.