Frankfurt-Torhüter Kevin Trapp: "Es tut unheimlich weh"

An Spannung mangelte es zwischen Chelsea und Frankfurt nicht. Die Verlierer waren im Anschluss entsprechend frustriert. Die Stimmen zum Spiel.

Eine hart kämpfendes Team von ist nach 120 Minuten erbittertem Kampf und dem anschließenden Elfmeterschießen am in der gescheitert: Nach dem 1:1 (3:4 im Elfmeterschießen, 1:1 im Hinspiel) wird das Team von Trainer Adi Hütter nicht das Finale gegen Arsenal bestreiten. Nach dem Spiel war die Niederlage für Eintracht-Keeper Kevin Trapp und Sportvorstand Fredi Bobic schwer zu verkraften.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Goal hat die Stimmen zum Halbfinal-Rückspiel zwischen Chelsea und Eintracht Frankfurt gesammelt.

Fredi Bobic (Sportvorstand Eintracht Frankfurt) über ...

... seine Gefühle nach dem Spiel: Um das alles zu kapieren, was die Jungs abgerissen haben, braucht es eine Weile. Das war eine unglaubliche Willensleistung. Auch in der Verlängerung haben wir alles probiert. Wir können verdammt stolz sein, was die Truppe heute abgeliefert hat.

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) über ...

... seine Gefühlslage: Es ist schwierig. Wir haben wieder einen großen Fight hingelegt. Wir hatten die Chancen. Es wird noch die ein oder andere Träne fließen.

... den gehaltenen Elfmeter: Natürlich hofft man, dass man noch einen hält. Ich erwarte von mir, dass ich jeden Elfmeter halte. Aber nochmal: Ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen, im 47. Spiel der Saison nochmal eine Verlängerung gegen Chelsea zu spielen und auch noch die bessere Mannschaft zu sein. Ab der zweiten Halbzeit war das heute sensationell. Ich hab den Jungs mehr oder weniger versprochen, dass ich uns ins Finale bringe. Es tut unheimlich weh. Es hätte niemand erwartet, dass wir so weit kommen, dass wir erst im Elfmeterschießen gegen Chelsea im Halbfinale rausfliegen.

... die Fans: Wir sind unheimlich stolz auf die Fans. Vielen Dank für die schönen Momente, für die emotionalen Momente! Wir hoffen natürlich, dass wir in den restlichen zwei Bundesligaspielen alles klar machen können, um nächstes Jahr international zu spielen und wieder diese schönen Momente erleben zu dürfen.