Eintracht Frankfurt: Champions-League-Trikot vor erstem Gruppenspiel veröffentlicht

Frankfurt empfängt am Mittwochabend beim Champions-League-Heimspiel Sporting Lissabon. Nun wurde das CL-Trikot der SGE veröffentlicht.

Passend zum Beginn der Champions-League-Gruppenphase hat Eintracht Frankfurt das CL-Trikot für die Saison 2022/23 veröffentlicht. Ebenso wie in der letztjährigen Europa-League-Saison hat das Trikot die Grundfarbe Schwarz.

Auf der Vorderseite ist das typische Rautenmuster eingearbeitet. Das Eintracht-Logo ist in Weiß gehalten, auch der Hauptsponsor Indeed und der Nike-Swoosh sind ebenfalls in Weiß gedruckt. Auf dem rechten Ärmel ist auf jedem Trikot automatisch der Champions-League- und UEFA-Foundation-Badge zu sehen. Die Beflockung auf dem Rücken wird in Weiß auf dem schwarzen Rücken aufgebracht.

Eintracht Frankfurt vor Heimspiel gegen Sporting Lissabon

Der Europa-League-Sieger empfängt am Mittwochabend Sporting Lissabon, wo man aber möglicherweise noch im altbekannten Heimtrikot auflaufen wird. Das neue Trikot ist jedenfalls für 85 Euro (Erwachsene) und 70 Euro (Kinder) erhältlich.

Die SGE ist neben Sporting mit Tottenham und Olympique Marseille in einer Gruppe. Am zweiten Spieltag geht es für die Eintracht nach Südfrankreich, anschließend empfängt man die Spurs.