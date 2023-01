Eintracht Frankfurt: Beerbt Oliver Glasner beim FC Chelsea Graham Potter?

Chelsea kriselt auch unter Graham Potter weiter. Rettet ein Trainer aus der Bundesliga die Blues?

WAS IST PASSIERT? Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner (48) ist als möglicher Nachfolger von Graham Potter (47) beim FC Chelsea im Gespräch. Die Bild schreibt, der Österreicher habe das Interesse der Blues geweckt.

Diese hätten ihn bereits im vergangenen Sommer nach dem SGE-Triumph in der Europa League kontaktiert. Damals sei Glasner, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft, aber nicht an einem Wechsel an die Stamford Bridge interessiert gewesen. Auch aktuell strebe er keinen Abschied von den Hessen an.

WAS IST DER HINTERGRUND? Chelsea kriselt in dieser Saison auch nach dem Trainerwechsel von Thomas Tuchel zu Potter Mitte September. Unter dem neuen Teammanager, der von Brighton & Hove Albion geholt worden war, gewannen die Blues nur acht von 19 Spielen.

Am Donnerstag verlor Chelsea mit 1:2 beim FC Fulham und belegt in der Premier League aktuell den zehnten Platz. Dementsprechend groß ist die Kritik von Medien und Fans an Potter. Dessen Vertrag läuft allerdings noch bis 2027.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Glasner bereitet seine SGE gerade auf die zweite Saisonhälfte vor und trifft im ersten Spiel nach der Winterpause am 21. Januar auf den FC Schalke. Chelsea hat derweil direkt die nächste Partie vor der Brust und empfängt am Sonntag Crystal Palace. Anschließend geht es für die Potter-Schützlinge gegen den FC Liverpool.