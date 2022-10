Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM bei WOW (Sky Ticket) sehen: So geht's!

Eintracht Frankfurt trifft in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen. Alle Infos zur Übertragung der Partie im STREAM bei WOW gibt es hier.

Heute Nachmittag (15. Oktober 2022) empfängt Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen. Die Bundesligapartie wird um 15.30 Uhr im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt angepfiffen.

In der Bundesliga musste die Eintracht zuletzt eine 0:3-Niederlage gegen Bochum einstecken. Bayer Leverkusen hingegen konnte sich nach drei sieglosen Spielen mit einem 4:0-Erfolg gegen Schalke 04 etwas Luft verschaffen. Mit Xabi Alonso hat Leverkusen auch einen neuen Trainer an der Seitenlinie, der schon über Bundesligaerfahrung verfügt. Von 2014 bis 2017 war der Spanier als Spieler beim FC Bayern München aktiv und beendete dort dann auch seine Karriere. Als Trainer war er zuletzt bei der zweiten Mannschaft von Real Sociedad in der zweiten spanischen Liga im Einsatz.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im LIVE-STREAM bei WOW (Sky Ticket).

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen (live im STREAM bei WOW!) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 15. Oktober - 15.30 Uhr Spielort Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Sowohl der Pay-TV-Sender Sky also auch der Streamingdienst DAZN sind zuständig für die Übertragung der Bundesliga. Die heutige Partie ist allerdings nur bei Sky zu sehen.

Das bedeutet, wenn Ihr die Partie im TV sehen wollt, müsst Ihr auf den Bezahlsender zurückgreifen. Bei Sky müsst Ihr nämlich ein kostenpflichtiges Abo abschließen, um die Bundesliga sehen zu können. Welche Abo-Pakete es genau gibt und welches Ihr braucht, um die heutige Partie sehen zu können, könnt Ihr hier nachlesen.

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM bei WOW (Sky Ticket) sehen

Natürlich ist die TV-Variante nicht die einzige Möglichkeit, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt. Es gibt auch die Option, mit WOW den LIVE-STREAM zum Spiel zu sehen. WOW ist Euch vielleicht noch unter dem Namen Sky Ticket bekannt.

Dort könnt Ihr für 29,99 Euro monatlich ein Abo abschließen und bekommt dann Zugriff auf die LIVE-STREAMS der 1. und 2. Bundesliga, der Premier League und vieles mehr. Den Link zur Anmeldung bei WOW gibt es hier.

Falls Ihr übrigens schon über ein gültiges Sky-Abo verfügt, könnt Ihr Euch einfach die Sky-Go-App herunterladen und Euch dort mit euren Zugangsdaten anmelden. Schon könnt Ihr das von Euch gebuchte Paket auch per LIVE-STREAM verfolgen.

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute live: LIVE-TICKER von GOAL

GOAL hat natürlich auch einen LIVE-TICKER im Angebot. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert. Egal ob Tor, Auswechslung oder gelbe Karte, hier bleibt Ihr immer up-to-date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.