Eintracht Frankfurt: Athletiktrainer leistet sich Twitter-Entgleisung

Die Aktion vor dem Elfmeter für Hoffenheim empfanden einige Frankfurter als Schwalbe. Der Athletiktrainer vergriff sich dabei im Ton.

WAS IST PASSIERT? Eintracht Frankfurts Athletiktrainer Martin Spohrer hat sich im Zuge der 1:3-Niederlage seines Klubs gegen die TSG Hoffenheim am Samstag eine Twitter-Entgleisung geleistet, dafür aber umgehend entschuldigt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Auslöser war der Elfmeter, den Andrej Kramaric zum zwischenzeitlichen 2:0 für Hoffenheim verwandelte. Wie viele Frankfurter erachtete auch Spohrer die vorausgegangene Aktion von Hoffenheims Christoph Baumgartner nach Zweikampf mit Daichi Kamada als Schwalbe. Bei Twitter schrieb Spohrer "HRNSHN Baumgartner", meinte damit wohl "Hurensohn". Kurz darauf löschte er den Tweet und schrieb stattdessen "SCHWALBE".

Am Sonntagabend erklärte der 45-Jährige: "Hiermit möchte ich mich ausdrücklich für meinen Tweet nach der Elfmetersituation im Spiel gestern in Hoffenheim entschuldigen! So etwas darf mir unter keinen Umständen passieren und war unprofessionell! Es geschah in der Erregung über einen nach meiner Einschätzung provozierten Strafstoß, was jedoch weder den Tweet noch die Wortwahl rechtfertigt, für die ich mich noch einmal ganz deutlich vor allem bei Christoph Baumgartner entschuldige!"

WIE GEHT ES WEITER? Spohrer arbeitet seit 2017 für die Eintracht. Laut Bild wurde er für ein klärendes Gespräch zu Lizenzspielleiter Timmo Hardung vorgeladen. Trainer Oliver Glasner leistete sich im Nachgang der Niederlage unterdessen einen Wutanfall bei der Pressekonferenz. Die Eintracht ist in der Bundesliga seit zehn Spielen sieglos, steht aber im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig am 3. Juni.