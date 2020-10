Eintracht Frankfurts Andre Silva über Cristiano Ronaldo: "Wird schnell zurückkommen"

In der Nationalmannschaft ist Cristiano Ronaldo einer der Fürsprecher Andre Silvas. Auch neben dem Platz versteht sich der Frankfurter gut mit CR7.

Stürmer Andre Silva von hat über seine Beziehung zu seinem Landsmann Cristiano Ronaldo gesprochen. Er prognostizierte eine schnelle Rückkehr des an COVID-19 erkrankten Juventus-Stürmers.

In der portugiesischen Nationalmannschaft ist Ronaldo einer der Fürsprecher Silvas, worauf der Frankfurter stolz ist. "Es stimmt, Cristiano Ronaldo hat mich öffentlich gelobt“, erklärte er im Interview mit Sport1: "Es ist schön, dass wir auch neben dem Platz ein gutes Verhältnis haben. Von Cristiano können wir alle immer lernen."

Andre Silva faszinizert, "wie fokussiert Cristiano Ronaldo jeden Tag an sich arbeitet"

Dabei sind es laut Silva vor allem die "kleinen Details", die ihn an Ronaldo faszinieren: "Wie präzise er einen Pass spielt und wie fokussiert er jeden Tag an sich arbeitet." Während der SGE-Angreifer neben den Treffen bei der portugiesischen Selecao wenig Kontakt mit CR7 habe, unterhalte er sich in der Länderspielpause mit dem fünfmaligen Weltfußballer auch über die Frankfurter Eintracht.

Zuletzt musste Ronaldo jedoch früh das Nationalteam verlassen, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Seitdem befindet sich der 35-Jährige in Quarantäne und wartet auf sein Comeback. Silva ist derweil davon überzeugt, dass sich sein Kollege schnell wieder in Top-Form zurückmelden wird.

"Ronaldo hat eine gewaltige Kraft": Andre Silva rechnet mit schnellem CR7-Comeback

Silva betonte: "Der positive Coronatest war für uns alle natürlich ein gewaltiger Schock. Aber Ronaldo hat so eine gewaltige Kraft. Er will schnell zurückkommen und das machen, was er am liebsten macht: Fußball spielen."

Aufgrund seiner Erkrankung verpasste Ronaldo am Mittwoch auch das Champions-League-Duell von Juventus gegen den . Zwar zeigt der Portugiese keine Symptome, doch er konnte im Vorfeld keinen negativen Test vorweisen. Auf Instagram reagierte er auf diesen Umstand zuletzt mit Unverständnis und bezeichnete die sogenannten PCR-Tests als "Bullshit".