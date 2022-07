Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam im TV und LIVE-STREAM: Darum fällt das Testspiel aus

Eintracht gegen die Ajax - dieses Testspiel sollte eigentlich am heutigen Samstag stattfinden. GOAL erklärt, wieso die Partie ausfällt.

UPDATE: Bundesligist Eintracht Frankfurt muss auf seinen wichtigsten Härtetest vor dem Saisonstart verzichten. Das für Samstag geplante Testspiel gegen Ajax Amsterdam wurde wegen zahlreicher Coronafälle beim niederländischen Meister "aus Sicherheitsgründen" abgesagt. Stattdessen absolviert der Sieger der Europa League am geplanten Spielort in Grödig/Österreich eine Trainingseinheit. (SID)

⚠️ Wichtig: Das Testspiel gegen @AFCAjax entfällt!



Wegen Coronafällen bei Ajax haben sich beide Klubs auf eine Absage des Spiels verständigt ⚽️⛔️#SGE https://t.co/daeQ29dKrS — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 23, 2022

"Spitzenspiel" im Testspiel: Der niederländische Meister Ajax Amsterdam trifft heute auf den Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt. Anpfiff im "DAS.GOLDBERG Stadion" in Grödig bei Salzburg (Österreich) ist heute um 15.00 Uhr.

Es ist der wohl schwerste Test der Vorbereitung: Nach dem Aufeinandertreffen mit dem FC Turin aus dem Mittelfeld der vergangenen Saison der Serie A folgt nur das Duell gegen den niederländischen Meister. Allerdings muss dieser die Abgänge von Sebastian Haller (BVB), Andre Onana (Inter Mailand), Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch (beide FC Bayern München) kompensieren.

Das letzte Testspiel ist es aber noch nicht, bevor Eintracht Frankfurt am 1. August gegen den 1. FC Magdeburg in den DFB-Pokal und in die Pflichtspielsaison startet: In vier Tagen, am Mittwoch, testen die Adler noch einmal gegen den FC-Astoria Walldorf.

So starke Mannschaften, die in einem Testspiel vor Beginn der Saison aufeinandertreffen - das gibt es nicht häufig. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das Testspiel des VfB Stuttgarts heute LIVE übertragen wird.

Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam: Das Testspiel in Österreich im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam Wettbewerb Freundschaftsspiel Datum 23. Juli 2022 Anpfiff 15.00 Uhr Ort DAS.GOLDBERG Stadion | Grödig | Östtrreich

Getty Images

Ajax Amsterdam gegen Eintracht Frankfurt: Das Testspiel heute LIVE im TV sehen!

Am 10. August ist es endlich soweit: Nur wenige Tage nach dem Bundesligastart gegen den FC Bayern München trifft die Eintracht aus Frankfurt in einem Pflichtspiel auf Real Madrid. Der Grund: Real als Sieger der Champions League und Eintracht als Gewinner der Europa League spielen den Supercup gegeneinander aus!

Da eignet sich ein Gegner wie Ajax, welches schon einige internationale Erfolge, auch gegen Real Madrid, feiern konnte, natürlich hervorragend. Natürlich wollen viele Fans das vorletzte Testspiel des Sommers sehen, doch wie kann man die Partie im TV oder LIVE-STREAM verfolgen?

Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam: So wird das SGE-Testspiel heute live im TV angezeigt

Wir haben herausragende Nachrichten für alle Anhänger:innen, die heute die Partie im TV und LIVE-STREAM sehen wollen: Das Testspiel zwischen der Eintracht und Ajax wird heute im TV und LIVE-STREAM übertragen - kostenlos! Sport1 ist der Fernsehsender, welcher heute heute das gesamte Spiel live überträgt, dabei müsst ihr nichts bezahlen!

Warum ist Sport1 überhaupt kostenlos? Sport1 ist kein öffentlich-rechtlicher Sender, dafür ist der Privatsender werbefinanziert. Das heißt, dass die Einnahmen und der Umsatz von Sport1 hauptsächlich durch Werbung entstehen, daher müsst ihr euch also auf die ein oder andere Werbeanzeige in der Halbzeit oder vor dem Spiel gefasst machen.

Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam kostenlos: Diese Fernsehsender zeigen das Testspiel live

Sport1 zeigt heute also das Testspiel - allerdings ist der Free-TV-Sender nicht der einzige, der das Spiel zeigt: Auch Sky überträgt das Testspiel heute LIVE! Der Fernsehsender Sky Sport News überträgt das Spiel im TV, allerdings nicht kostenlos.

Bis vor wenigen Jahren war Sky Sport News (HD) noch kostenlos und für alle zu empfangen - diese Zeiten sind aber vorbei: Sky zeigt keine LIVE-Fernsehsender mehr kostenlos - ihr müsst also auch hierfür ein Paket-buchen. Alle Informationen dazu findet ihr hier.

Der Sieger der Europa League im Free-TV: So zeigt Sport1 Ajax gegen Eintracht

Begegnung : Ajax Amsterdam vs. Eintracht Frankfurt

: Ajax Amsterdam vs. Eintracht Frankfurt Beginn der Übertragung : 14.55 Uhr

: 14.55 Uhr Anpfiff : 15.00 Uhr

: 15.00 Uhr Sender: Sport1

Getty Images

Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam: Das Testspiel im LIVE-STREAM - so geht's!

Sky im Pay-TV oder Sport1 im Free-TV übertragen das Spiel, man hat also die Wahl. Im Fernsehen werden dabei wahrscheinlich viele Menschen bei Sport1 einschalten, weil dieser Sender kostenlos ist, aber wie sieht es im Internet aus? Kann man das Testspiel im LIVE-STREAM sehen?

Auch hier gibt es richtig gute Nachrichten - sowohl Sky, als auch Sport1 zeigen das Testspiel zwischen Ajax und der Eintracht im LIVE-STREAM! Kein Fernseher zuhause - kein Problem: Mit LIVE-STREAMS lässt sich Fußball auch ohne TV-Gerät einfach empfangen.

Der kostenlose LIVE-STREAM um heute das Testspiel zu verfolgen: So seht ihr Eintracht vs. Ajax heute live

Als erstes blicken wir wieder auf die Möglichkeit, die uns Sport1 anbietet - der LIVE-STREAM des Testspiels is im Internet genauso kostenlos wie im TV! Dafür müsst ihr auf die Seite tv.sport1.de gehen, eine Registrierung oder Anmeldung wird nicht verlangt.

Natürlich gibt es alternativ eine Sport1-App: Diese ermöglicht es euch, das LIVE-Programm natürlich ebenfalls zu sehen. Sowohl im Play Store, als auch im App Store könnt ihr so Fußball sehen, ihr könnt also frei aus Handy, Tablet etc. entscheiden, um das Freundschaftsspiel in Österreich zu sehen.

Sky überträgt das Spiel im TV - logisch, dass das Unternehmen aus Unterföhring das Spiel auch im LIVE-STREAM überträgt. Dabei hat ihr zwei Möglichkeiten: Entweder, ihr habt am TV ein Sport-Paket gebucht und könnt euch so über Sky Go anmelden. Die Alternative ist "WOW", bis vor kurzem noch als Sky Ticket bekannt. Hiermit könnt ihr ein flexibles Abonnement abschließen.

Sky, Sport1, DAZN und die kostenlosen Apps: So seht ihr Ajax vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM

Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam: Das sind die Aufstellungen im Freundschaftsspiel

Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff werden die Aufstellungen der beiden Vereine veröffentlicht und von uns hier eingetragen - klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel!

Testspiel im Überblick: So wird Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt

TV Sky Sport News Sky Sport Premier League (HD) Sport1 LIVE-STREAM Sky Go WOW Sport1 Highlights YouTube