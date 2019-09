"Kampf annehmen": Eintracht-Coach Adi Hütter fordert ersten Auswärtssieg gegen Union Berlin

Bislang gelang Eintracht Frankfurt in der Bundesliga noch kein Auswärtssieg. Das soll sich laut Trainer Adi Hütter gegen Union Berlin ändern.

Trainer Adi Hütter vom Bundesligisten will nach den bisherigen zwei Auswärtsniederlagen in der laufenden Saison den ersten Erfolg auf einem fremden Platz einfahren.

"Dazu müssen wir von der ersten Minute an den Kampf annehmen", sagte der 49 Jahre alte Österreicher vor dem Punktspiel am Freitag bei Aufsteiger (20.30 Uhr live auf DAZN): "Es gibt für uns keinen Grund, jemanden zu unterschätzen."

: Eintracht Frankfurt aktuell auf Rang neun

Hütter wird in der Hauptstadt wahrscheinlich auf Sebastian Rode (28) verzichten, obwohl der Mittelfeldspieler nach seiner Knieprellung am Mittwoch wieder trainiert hat. Der Coach plant mit Rode erst in der kommenden Woche im Europa-League-Spiel bei den Portugiesen von Vitoria Guimaraes.

Nach fünf Spieltagen steht die Eintracht mit einer Ausbeute von sieben Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.