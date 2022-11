Eintracht Braunschweig vs. Hansa Rostock heute live: Läuft das Spiel im Free-TV?

Eintracht Braunschweig hat Hansa Rostock zu Gast. Alle Infos zu einer möglichen Free-TV-Übertragung, findet Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Samstagabend (12. November 2022) empfängt die Eintracht aus Braunschweig zuhause Hansa Rostock. Das Spiel der 2. Liga wird um 20:30 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig angepfiffen.

In der 2. Liga trafen die beiden Vereine zuletzt vor zehn Jahren aufeinander. 2012 gewann Eintracht Braunschweig mit 3:2, die Tore erzielten damals u.a. noch Domi Kumbela und Norman Theuerkauf. Beide Teams finden sich aktuell in der Tabellenmitte wieder. Vor der Winterpause gilt es jetzt also, diese Plätze zu behalten und nicht weiter in Richtung Abstiegsränge zu rutschen. Wer schlussendlich die drei Punkte mit nach Hause nimmt, oder ob es zu einem Unentschieden kommt, sehen wir dann ab 20:30 Uhr.

Ihr wollt wissen, ob die heutige Partie im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist? Diese Info verraten wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Eintracht Braunschweig vs. Hansa Rostock heute live: Das Duell auf einen Blick

Begegnung Eintracht Braunschweig vs. Hansa Rostock Wettbewerb 2. Bundesliga Anpfiff 12. November - 20:30 Uhr Spielort Eintracht-Stadion (Braunschweig)

Grundsätzlich ist der Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung aller Zweitligaspiele verantwortlich. Allerdings zeigt auch der Free-TV-Sender Sport1 jede Woche am Samstagabend ein Spiel der 2. Liga im frei empfangbaren Fernsehen.

Ihr seid also was die Übertragung der Partie zwischen Braunschweig und Rostock angeht, nicht zwingend auf den Bezahlsender angewiesen. Ab 19:45 Uhr beginnt heute Abend die Vorberichterstattung zum Spiel bei Sport1 mit Moderatorin Ruth Hofmann.

Ab 20:30 Uhr gibt es dann 90 Minuten Fußball der 2. Liga im Free-TV. Wie oben erwähnt, könnt Ihr das Spiel alternativ natürlich auch bei Sky verfolgen.

Eintracht Braunschweig vs. Hansa Rostock heute live: Gibt es einen LIVE-STREAM zum Spiel?

Ja, den gibt es. Sport1 bietet Euch auch einen LIVE-STREAM zum Spiel an. Dieser ist genauso wie die TV-Übertragung völlig kostenlos. Was Ihr natürlich braucht, ist ein internetfähiges Gerät. Habt Ihr ein solches zur Hand, könnt Ihr hier einfach die Partie ab 20:30 Uhr per LIVE-STREAM verfolgen.

Auch Sky bietet Euch übrigens Möglichkeiten an, die Partie im STREAM zu sehen. Dazu könnt Ihr hier mehr nachlesen.

Eintracht Braunschweig vs. Hansa Rostock heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Ihr wollt up to date sein was den Spielstand angeht, könnt aber nicht 90 Minuten vor dem Bildschirm sitzen? Dann können wir mit dem LIVE-TICKER von GOAL Abhilfe schaffen.

Alle wichtigen Infos zu Toren, Platzverweisen etc. bekommt Ihr im LIVE-TICKER nahezu in Echtzeit geliefert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel Eintracht Braunschweig vs. Hansa Rostock

Eintracht Braunschweig vs. Hansa Rostock heute live: Die Aufstellungen der Teams

Die Startformationen der beiden Teams könnt Ihr hier eine Stunde vor Spielbeginn nachlesen.