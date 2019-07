Eintracht Braunschweig vs. 1860 München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung der 3. Liga

Im Duell der Ex-Bundesligisten trifft Eintracht Braunschweig auf 1860 München. Goal verrät, wie das Drittligaspiel live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Spieltag zwei in der dritthöchsten deutschen Spielklasse: Der TSV gastiert bei der Braunschweiger Eintracht. Das Spiel findet am Samstag um 14 Uhr statt.

Die vergangene Saison 2018/19 schlossen beide Klubs im hinteren Mittelfeld ab und mussten dabei bis zum Schluss um den Ligaverbleib zittern. Das soll sich in diesem Jahr keinesfalls wiederholen.

Im ersten Saisonspiel landete der BTSV gleich mal einen überzeugenden Erfolg, als Absteiger Magdeburg beim 2:4 keine Chance gelassen wurde. Die Löwen dagegen kamen bei Preußen Münster nicht über ein 1:1 hinaus.

In der letzten Saison gewann 1860 das Hinspiel an der Grünwalder Straße mit 2:0, in Braunschweig teilte man sich die Punkte (1:1). In diesem Jahr ist der Ausgang erneut völlig offen.

Eintracht Braunschweig vs. 1860 München: Goal liefert alle wichtigen Infos zur Übertragung des Duells Eintracht Braunschweig vs. 1860 München live in TV und LIVE-STREAM.​ Sobald offiziell, erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen.

Eintracht Braunschweig vs. 1860 München: Das Spiel im Überblick

Duell Eintracht Braunschweig - 1860 München Datum 27. Juli 2019 || 14 Uhr Ort Eintracht-Stadion, Braunschweig Zuschauer 25.000 Plätze

Eintracht Braunschweig vs. 1860 München heute live im TV sehen: Geht das?

Eintracht Braunschweig vs. 1860 München wird am Samstagnachmittag live im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Die Drittligapartie kommt im NDR und im BR live im Free-TV. Weiter unten gelangt Ihr direkt zu den Anbietern.

Das ist natürlich eine gute Nachricht für alle Fans der beiden Klubs, die sogar Bundesligavergangenheit besitzen. Um kurz vor 14 Uhr beginnt die TV-Übertragung zur Partie am 2. Spieltag.

In der ist es üblich, dass ausgewählte Duelle live im TV übertragen werden. Sämtliche anderen Begegnungen können dagegen im LIVE-STREAM angeschaut werden.

3. Liga live im TV: Die Begegnungen am 2. Spieltag

SC Preußen Münster - Carl Zeiss Jena - live im MDR und NDR

- live im MDR und NDR Eintracht Braunschweig - 1860 München - live im NDR und BR

Eintracht Braunschweig gegen die Münchner Löwen wird also live im TV, gleichzeitig aber auch im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Alle Infos dazu gibt es im kommenden Abschnitt.

Eintracht Braunschweig vs. 1860 München heute im LIVE-STREAM sehen

Die 3. Liga gibt es Woche für Woche live im Stream zu sehen. Dabei ist das Sat-Signal Magenta Sport der Kanal, der alle Begegnungen im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Das Duell der beiden Traditionsduelle wird als eines von insgesamt 380 Spielen der 3. Liga in voller Länge gezeigt. Dabei ist es egal, an welchem Tag die Spiele stattfinden. Die 60er spielten beispielsweise in der vergangenen Woche an einem Freitag.

Braunschweig vs. 1860 München wird live im Stream von Magenta Sport gezeigt. Hier geht es direkt zum Stream, der kurz vor dem Anpfiff (gegen 13.45 Uhr) geöffnet werden kann. Ab dieser Saison gibt es zudem an jedem Spieltag eine Konferenzschaltung.

Eintracht Braunschweig vs. 1860 München im LIVE-STREAM bei Magenta Sport - so geht's

Die einzige Voraussetzung, um die vollen 90 Minuten zwischen der Eintracht und 1860 zu sehen, ist ein Abonnement beim Streamingdienst Magenta Sport. Dieses kostet monatlich 9,95 Euro, um alle Drittligaspiele sehen zu können.

Magenta Sport hat nicht nur die 3. Liga live im Stream im Programm stehen, sondern bietet viele weitere Sportarten und Wettbewerbe an. Beispiele gefällig? Die Basketball- , die DEL (Deutsche Eishockey-Liga), die Bundesliga der Frauen und vieles mehr könnt Ihr dort im LIVE-STREAM sehen.

Ein kleines Schmankerl gibt es für alle, die bereits in irgendeiner Art und Weise Kunde bei der Telekom sind: Für diejenigen gibt es noch diverse Kanäle des Pay-TV-Senders Sky dazu. Hier gibt es eine Übersicht über die Pakete.

Aufstellung Eintracht Braunschweig:

Eintracht Braunschweig beginnen des Duell gegen 1860 München offensiv, in einem 4-3-3.

Fejzic - Kessel, Nkansah, Becker, Kijewski - Kobylanski, Nehrig, Pfitzner - Bär, Schwenk, Proschwitz

Aufstellung 1860 München:

Die Münchner Löwen stellen zum Start nur zwei Stürmer auf, in einem klassischen 4-4-2.

Bonmann - Weber, Erdmann, Steinhart, Paul - Dressel, Wein, Kindsvater, Bekiroglu - Mölders, Greilinger

Eintracht Braunschweig vs. 1860 München: Die Bilanz

Eintracht Braunschweig (bislang wettbewerbsübergreifend 35 Duelle) TSV 1860 München 11 Siege 14 10 Unentschieden 10 14 Niederlagen 11 33 Tore 39

Eintracht Braunschweig vs. 1860 München live im Ticker verfolgen

Keine TV-Übertragung und kein LIVE-STREAM zu Braunschweig vs. 1860 München vorhanden? Dann nicht verzagen, sondern sich schnell eine Alternative suchen.

Mit dem LIVE-TICKER von Goal zur Drittligapartie zwischen den Braunschweigern und den Münchner Löwen verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Denn dort werden alle Tore, Großchancen, Platzverweise und Wechsel notiert und für Euch aufs Smartphone geschickt.

Ab circa 20 Minuten vor Beginn der Partie beginnt die Vorberichterstattung im kostenlosen LIVE-TICKER zu Braunschweig vs. 1860 München.

Eintracht Braunschweig vs. 1860 München: Der 2. Spieltag der 3. Liga im Überblick