Einstiges Top-Talent Bojan Krkić spricht über Angstzustände und Panikattacken während seiner Zeit beim FC Barcelona

Das einstige Top-Talent hat offen fürs eine mentalen Schwierigkeiten während seiner Zeit in Katalonien gesprochen.

WAS IST PASSIERT? Bojan Krkić hat erklärt, dass er während seiner Karriere Angstzustände und Panikattacken erlebt habe.

WAS WURDE GESAGT? In dem jüngst erscheinenden Dokumentarfilm "Bojan, hinter dem Lächeln" von Rakuten.tv sagte er der ehemalige Spieler des FC Barcelona: "Ich habe damit im Verborgenen gelebt. Es war ein Problem, dem ich mich stellen musste. Ich wollte diese Schwäche nicht zeigen. Ich bin zum Training gegangen, habe mich stark gezeigt, und erst als ich nach Hause kam, habe ich es mit meinen Eltern oder wer auch immer gerade bei mir war, erlebt." Er habe dabei starken Schwindel erlebt und sei in Panik geraten.

Der heute 33-Jährige ergänzte: "Meine Mannschaftskameraden sahen, dass ich Schwierigkeiten hatte, dass ich die Teilnahme an der Europameisterschaft (2008) aufgegeben hatte. Aber ich glaube nicht, dass sie verstanden, was für einen Prozess ich durchmachte", fügte er hinzu.

Bojan sagte zudem, dass er die richtige Entscheidung getroffen habe, seine Karriere mit 32 Jahren zu beenden: "Ich hatte das Gefühl, dass die Phase des Fußballspielers bereits sehr ausgefüllt war, sehr gelebt, sehr gelitten und sehr gefeiert. Ich habe mich wirklich erfüllt gefühlt, weil ich in Europa, in den Vereinigten Staaten und in Japan gespielt habe."

WAS IST DER HINTERGRUND? Krkić gab 2007, im Alter von 16 Jahren, sein Debüt für Barça und wurde früh als "neuer Messi" und "Wunderkind" bezeichnet. Als er diese viel zu hohen Erwartungen einiger Fans und Journalisten nicht erfüllen konnte, gelang es ihm nicht, damit umzugehen.

Ab dem Alter von 17 Jahren wurde er vom Psychotherapeuten Josep Monseny behandelt und bekam Medikamente. Monseny, der ebenfalls in der Doku spricht, habe ihm sehr geholfen.

Im März 2023 beendete der Offensivspieler schließlich seine Karriere, nachdem er für neun Vereine gespielt hatte - darunter auch für den FSV Mainz 05 in der Bundesliga.

WIE GEHT ES WEITER? Bojan ist jetzt Fußballkoordinator bei Barça und fungiert als Bindeglied zwischen La Masia und der ersten Mannschaft. Die Blaugrana spielen am Samstag gegen Real Sociedad.