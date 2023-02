"Eine Milliarde wert": Weston McKennie mit Anekdote zu Cristiano Ronaldo

Dass Cristiano Ronaldo über jede Menge Selbstvertrauen verfügt, ist kein Geheimnis. Das unterstreicht nun auch eine Aussage von Weston McKennie.

WAS IST PASSIERT? Der Ex-Schalker Weston McKennie, mittlerweile bei Leeds United in der Premier League unter Vertrag, hat auf seine Zeit mit Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin zurückgeblickt und sich dabei an eine Aussage erinnert, die das schier unendliche Selbstvertrauen des Portugiesen widerspiegelt.

WAS WURDE GESAGT? "Ich erzähle euch eine Geschichte über Ronaldo", sagte der US-Amerikaner im Rahmen eines Dreh bei seinem neuen Verein. "Er bekam gerade eine Massage, ich lief vorbei und sagte: 'Oh mein Gott, deine Füße sehen schrecklich aus!' Er antwortete: 'Mein Freund, diese Füße sind eine Milliarde Euro wert.' Ich entgegnete daraufhin: 'Du hast Recht.'"

WAS IST DER HINTERGRUND? McKennie und Ronaldo spielten rund ein Jahr gemeinsam für die Alte Dame. CR7 kam im Sommer 2018 von Real Madrid nach Turin und blieb bis August 2021, McKennie schloss sich Juventus im September 2020 an. Insgesamt 41 Spiele standen die beiden gemeinsam auf dem Platz. Über die Station Manchester United landete Ronaldo mittlerweile bei Al-Nassr FC in Saudi-Arabien.

