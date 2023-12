Ein prominentes Opfer? FC Chelsea will sich im Winter wohl von fünf Spielern trennen

Dem FC Chelsea steht wohl eine turbulente Transferphase bevor: Gleich fünf Spieler sollen offenbar verkauft werden.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea will sich in der Winter-Transferphase offenbar von fünf Spielern trennen. Wie The Athletic berichtet, handelt es sich dabei um Conor Gallagher, Trevoh Chalobah, Armando Broja, Ian Maatsen und Malang Sarr.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das prominenteste Opfer wäre der 23-jährige Mittelfeldspieler Gallagher. Er ist in der laufenden Saison unumstrittener Stammspieler und trug zeitweise sogar die Kapitänsbinde. Dem Bericht zufolge erwartet Chelsea einen Transfererlös in Höhe von etwa 46 Millionen Euro für das Eigengewächs. Der FC Everton, West Ham United und Tottenham Hotspur sollen interessiert sein.

Die Abwehrspieler Sarr und Chalobah, an dem im Sommer der FC Bayern München interessiert gewesen ist, absolvierten in dieser Saison noch keine einzige Pflichtspielminute. Stürmer Broja und Verteidiger Maatsen kamen nicht über Kurzeinsätze hinaus. Am Niederländer Maatsen ist angeblich Manchester City interessiert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Chelsea spielt unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino eine enttäuschende Saison. In der Premier League rangiert der Champions-League-Sieger von 2021 nur auf Platz elf.