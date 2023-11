"Ein echtes Schnäppchen": Ex-Spieler Alexander Baumjohann lobt FC Bayern für Verpflichtung von Nestory Irankunda

Der Ex-Spieler beglückwünscht die Bayern zum Transfer des Offensivtalents.

WAS IST PASSIERT? Alexander Baumjohann hat seinen ehemaligen Verein FC Bayern München zur Verpflichtung von Offensivtalent Nestory Irankunda beglückwünscht.

WAS WURDE GESAGT? "Nestory hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Er ist natürlich noch sehr jung und in den letzten Monaten ist es sehr laut um ihn geworden. Was ich aber aus der Distanz erkennen kann, ist, dass er sich gut entwickelt. Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz", sagte der 36-Jährige im Interview mit Sky.

Für die Ablösesumme von rund drei Millionen Euro sei der 17-Jährige "ein echtes Schnäppchen", findet Baumjohann. "Im Vergleich zu ähnlichen Talenten aus anderen Ländern ist Irankunda kein Risiko für den FC Bayern." Er traue dem Australier zu, "eine Top-Karriere zu machen."

Gleichzeitig mahnte Baumjohann aber auch zur Geduld. Trotz Irankundas "enormen Potenzials wird er einige Zeit brauchen, um sich an den europäischen Fußball und an den FC Bayern München zu gewöhnen." Aber: "Der FC Bayern wird es schon hinbekommen, dass der Spieler sich weiter in die richtige Richtung entwickelt. Er kann definitiv den Sprung schaffen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Baumjohann ist derzeit Teammanager des FC Sydney, dem Klub, bei dem er 2021 seine aktive Karriere beendet hatte und ist mit dem australischen Transfermarkt daher bestens vertraut. Irankunda, welcher aktuell noch bei Adelaide United unter Vertrag steht, kennt er sogar persönlich.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Erst vor wenigen Tagen verkündete der deutsche Rekordmeister die Verpflichtung des australischen Talentes. Irankunda wird beim FC Bayern einen "langjährigen Vertrag" unterzeichnen. Zum 1. Juli 2024 wird der Transfer dann offiziell vollzogen.