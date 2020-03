Ehemaliger Real-Madrid-Präsident Sanz am Coronavirus gestorben

Real Madrid trauert um seinen ehemaligen Präsidenten: Lorenzo Sanz ist am Samstag an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Der ehemalige Präsident des spanischen Rekordmeisters , Lorenzo Sanz, ist im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Coronavirus-Infektion verstorben.

Sanz war am Dienstag in ein Madrider Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er Corona-Symptome gezeigt hatte. Er hatte zuvor schon nach Angaben der Ärzte an einer Nierenkrankheit gelitten.

Real gewinnt zweimal die unter Sanz

Der gebürtige Madrilene war zwischen 1995 und 2000 Präsident der Königlichen. Zuvor hatte er von 1985 bis 1995 als Direktor fungiert.

Real holte in dieser Zeit zwei Champions-League-Titel (1998 und 2000) und eine Meisterschaft im Jahr 1997.