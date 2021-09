Effenberg-Ranking: "Lewandowski und Haaland sind die derzeit besten Stürmer Europas"

Gleich drei Bundesliga-Spieler finden sich in Effenbergs Top 10 der besten Stürmer Europas wieder - Messi und Neymar sucht man jedoch vergeblich.

Für Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sind Robert Lewandowski (33/Bayern München) und Erling Haaland (21/Borussia Dortmund) die derzeit besten Stürmer in Europa. Dies geht aus Effenbergs Stürmer-Ranking der Top-10-Angreifer hervor.

"Haaland und Lewandowski sind Ausnahmespieler. Für mich gehören beide zu den besten fünf Bundesliga-Stürmern aller Zeiten neben Gerd Müller, Giovane Elber und Jupp Heynckes. Und sie sind so gut in Form, dass sie auf den ersten beiden Plätzen in meinem Ranking der Top-10-Angreifer in Europa liegen", sagte Effenberg dem Nachrichtenportal t-online.

Keine Berücksichtigung fanden in seiner Liste die beiden Ausnahmekönner Lionel Messi und Neymar von Paris St. Germain.

Das Stefan-Effenberg-Ranking der europäischen Top-Stürmer:

1. Robert Lewandowski (Bayern München)

2. Erling Haaland (Bayern München)

3. Karim Benzema (Real Madrid)

4. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

5. Kylian Mbappe (PSG)

6. Romelu Lukaku (FC Chelsea)

7. Ciro Immobile (Lazio Rom)

8. Mohamed Salah (FC Liverpool)

9. Sebastien Haller (Ajax Amsterdam)

10. Patrik Schick (Bayer Leverkusen)