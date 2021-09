Real Madrid: Eduardo Camavinga bekommt die Nummer 25

In Rennes hätte er die 10 bekommen, bei Real trägt Eduardo Camavinga erstmal eine andere Nummer auf dem Trikot.

Neuzugang Eduardo Camavinga erhält beim spanischen Rekordmeister Real Madrid das Trikot mit der Rückennummer 25. Dies verkündeten die Blancos offiziell via Twitter. Der 18-Jährige war am Deadline Day für 30 Millionen Euro von Stade Rennes nach Madrid gewechselt.

In Rennes lief Camavinga zuvor mit der 12 und der 14 auf dem Rücken auf. In dieser Saison war für den hochtalentierten Mittelfeldspieler das Shirt mit der prestigeträchtigen 10 vorgesehen.

Real Madrid: Illgner trug auch schon Camavingas 25

Bei Real tritt Camavinga mit seiner Nummer in die Fußstapfen zweier anderer Juwele: Vor ihm trugen seine neuen Mitspieler Rodrygo Goes und Vinicius Junior jeweils die 25. In der Vergangenheit war sie unter anderem auch an Thibaut Courtois, Iker Casillas und den deutschen Keeper Bodo Illgner vergeben.

Camavinga, an dem auch der FC Bayern Interesse gezeigt haben soll, wurde in Rennes' Nachwuchs ausgebildet und debütierte im Frühjahr 2019 im Alter von 16 Jahren in der Ligue 1. Insgesamt absolvierte er für den französischen Erstligisten 88 Pflichtspiele (zwei Tore, fünf Vorlagen).