Gremio-Präsident Romildo Bolzan Junior flirtet mit Edinson Cavani: "Dann kann er sich mit uns zusammensetzen"

Gremio-Präsident Romildo Bolzan Junior würde sich freuen, wenn sich Ex-PSG-Stürmer Edinson Cavani seinem Verein anschließen würde.

Der brasilianische Verein Gremio Porto Alegre hat öffentlich sein Interesse an Stürmer Edinson Cavani bekundet. "Wenn es sein Wunsch ist, sich an einem Projekt zu beteiligen, das näher an seiner Heimat, näher an seinen Unternehmen und an liegt, dann glaube ich, dass er sich mit uns zusammensetzen kann", betonte Präsident Romildo Bolzan Junior im Gespräch mit Hora do Consular.

"Unter normalen Umständen hätten wir nicht die geringste Hoffnung, diesen Spieler unter Vertrag zu nehmen", so der 60-Jährige über die Chancen auf einen Transfer. Er glaubt jedoch, dass Cavani der Offerte des Vereins offen gegenüberstehen könnte: "Ich erwarte, dass er dieses Gefühl hat und dass er ein bisschen mehr mit uns redet", so Bolzan Junior.

Gremio-Präsident Bolzan Junior über Cavani: Angebote aus Europa "tausendmal besser"

Cavani hatte im Juni nach über sieben Jahren verlassen. Eine Verlängerung bis Ende August, um mit PSG an der Fortsetzung der Champions League teilnehmen zu können, hatte der 33-Jährige ebenso wie Thomas Meunier ausgeschlagen. Seitdem ist Cavani ohne neuen Verein.

Mehr Teams

Zuletzt war der uruguayische Angreifer jedoch mit einem Engagement bei Lissabon, und dem in Verbindung gebracht worden. "Wenn er in Europa spielen möchte, wird er Angebote haben, die tausendmal besser sind als die, die ihm eine südamerikanische oder brasilianische Mannschaft machen kann", ist Gremio-Präsident Bolzan Junior daher nicht allzu optimistisch.