Real-Star Eden Hazard bestätigt Gewichtsprobleme zu Beginn in Madrid: "Hatte fünf Kilo zugenommen"

Nach seinem holprigen Start bei Real Madrid wurde Hazard zuletzt Übergewicht vorgeworfen. Das bestätigte der Belgier nun selbst.

Real-Star Eden Hazard hat bestätigt, zu seiner Anfangszeit bei den Königlichen unter Gewichtsproblemen gelitten zu haben. "Das ist wahr. Ich hatte fünf Kilo zugenommen", verriet der Belgier in einem Interview mit L'Equipe.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"ich bin die Art von Person, die schnell zu- und auch wieder abnimmt", erklärte der 28-Jährige und schob nach: "Ich habe diesen Sommer auf 80 Kilo zugelegt, aber alles innerhalb von zehn Tagen wieder verloren."

: Eden Hazard gibt sich selbstkritisch

Der Kapitän der belgischen Nationalmannschaft konstatierte außerdem, in Madrid zunächst mit seiner Leistung nicht zufrieden gewesen zu sein. "Die ersten beiden Monate, war das, was ich angeboten habe, nicht gut genug", sagte er. Mittlerweile gehe die Entwicklung allerdings in die richtige Richtung. Vor allem mit dem letzten Monat sei er zufrieden.

Zuletzt hatte Ex-Arsenal-Coach Arsene Wenger sich kritisch zu Hazards Form geäußert und den schwachen Start bei Real mit dessen Übergewicht begründet.

Der ehemalige Chelsea-Star kam im Sommer für 100 Millionen Euro Ablöse aus London nach Madrid. In bislang sieben Liga- und vier Champions-League-Partien gelang ihm lediglich ein Treffer.