Eden Hazard soll zu Real Madrid wechseln - Florentino Perez: "Versuchen es seit Jahren"

Eden Hazard steht bei Real Madrid ganz oben auf der Wunschliste. Laut Klubpräsident Perez ist der Chelsea-Star schon lange das Objekt der Begierde.

hofft auf eine Verpflichtung von Offensivstar Eden Hazard in diesem Sommer. Klubpräsident Florentino Perez will den Belgier nach eigener Aussage schon seit Jahren vom loseisen.

"Sollen wir über einen Spieler sprechen, der noch ein Finale zu spielen hat?", entgegnete Perez, auf die Gerüchte angesprochen, bei Onda Ceros El Transistor. "Wir versuchen seit Jahren, Hazard zu einem Real-Spieler zu machen, haben es aber bislang nicht geschafft."

Dennoch ist man bei Real durchaus optimistisch, dass es in der kommenden Transferperiode gelingen kann. "Ich würde es sehr begrüßen, wenn Hazard kommt und hoffe sehr, dass er es nun macht. Er ist einer der weltbesten Spieler", schwärmte der 72-Jährige.

Hazard für 130 Millionen Euro von Chelsea zu Real Madrid?

In London hat Hazard noch einen Vertrag bis 2020. Sollte er sich gegen eine Verlängerung entscheiden, müssen die Blues ihren Superstar in diesem Sommer verkaufen, sofern sie noch eine hohe Ablöse kassieren wollen. Eine Summe von 130 Millionen Euro steht im Raum.

In der abgelaufenen Saison gelangen Hazard in 37 Ligaspielen 16 Treffer und 15 Assists. Am Mittwoch (21 Uhr im LIVE-TICKER) trifft der Belgier mit Chelsea im Europa-League-Finale auf den Stadtrivalen Arsenal.